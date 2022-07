Muži, pozor na bulky. Může to být rakovina i sexuálně přenosná choroba

Bulky, kuličky a výrůstky jsou často nezhoubné útvary, které vzniknou náhodně, mnohdy jako důsledek minitraumatu nebo úderu. A ani lékaři nedokážou pokaždé určit přesný důvod vzniku. Existují i sexuálně přenosné nemoci, které se projevují právě bulkami a výrůstky na genitálu a v jeho okolí.

Samovyšetření Ideální je provádět samovyšetření genitálií jednou za měsíc. Stav genitálu je nutné kontrolovat nejen pohledem, ale také pohmatem. Varlata lze lépe prohmatat po teplé sprše. Prohmatávejte oběma rukama jedno po druhém a všímejte si zejména změny tvaru, velikosti, změn kosti, na kůži, ale také nerovností povrchu a bulek. Prohmatejte je odshora dolů a odzdola nahoru.

„Rozhodně ne za vším stojí rakovina. Ale je důležité se objednat na urologii a maximálně do týdne zajít na vyšetření,“ důsledně doporučuje Josef Stolz, primář pražského urologického centra UroKlinikum, a dodává, že laik nedokáže stav bulky správně vyhodnotit.

Sexuálně přenosné nemoci

Ani lékaři však nedokážou pokaždé určit důvod vzniku bouliček. Existují i sexuálně přenosné nemoci, které se projevují právě bulkami a výrůstky na genitálu a v jeho okolí. Pokud jde o takzvaná condylomata accuminata, urolog vás pravděpodobně odkáže na dermatovenerologii.

Zároveň však bulka může signalizovat i obávané nádorové onemocnění. Pacient se ovšem nemůže orientovat podle bolestivosti, obvykle totiž bolest není hlavním atributem nádoru. Nejtěžší na tom všem je, že v počátečních stadiích rakovina nebolí.

Řešte problém hned

K návštěvě urologa není třeba žádanka praktického lékaře, stačí se prostě objednat. Lékař vyšetří pacienta vestoje a vleže a prohmatá šourek.

„Vyšetření na klinice je včetně ultrazvuku, netrvá déle než 10–15 minut a je bezbolestné. Na základě všech vyšetření lékař na 99 procent sdělí pacientovi, zda je vše v pořádku, či nikoliv,“ popisuje primář Stolz, jak návštěva v ambulanci urologa probíhá.

A zároveň dodává, že nádor varlat postihuje dvě skupiny mužů: mladé muže okolo 18, 20 let a pak jsou to muži kolem 50 let. Pro maminky malých chlapců je zajímavá informace, že pokud muž podstoupí obřízku před prvním pohlavním stykem, významným způsobem tím snižuje možnost přenosu HPV viru během pohlavního styku a prakticky vylučuje možnost mít karcinom penisu.