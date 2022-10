Jdi k lékaři a buď superhrdina. Aplikace motivuje Čechy k prevenci

„Byla jsi v posledních dvou letech u praktického lékaře? Získáváš plášť pro svého superhrdinu,“ hlásí mi aplikace poté, co vyplním datum poslední preventivní prohlídky u svého praktika. A další dotazy následují. Návštěva zubaře, kožního lékaře, očaře... superhrdina postupně získává pásek nebo rukavice.

Oblékání digitální postavičky je ale „pouze“ hravý způsob, jak upozornit na důležitost preventivních prohlídek u specialistů. „Jen každý čtvrtý Čech navštěvuje pravidelně praktického lékaře, 26 % úmrtí lze přitom označit za předčasná,“ uvádí autoři aplikace z neziskové organizace Loono.

Více než polovina Čechů také nerozumí zdravotním informacím a mnoho z nich vyhledává informace o zdraví na internetu. To chce tým lékařů, mediků a dalších specialistů změnit. „Nechceme, aby si lidé hledali diagnózy na internetu a báli se chodit k doktorům. Naprostá většina vyšetření vůbec nebolí, je ale v péči o zdraví naprosto klíčová,“ přibližuje Kateřina Šédová (Vacková), zakladatelka organizace Loono.

Preventivka uživatelům ukáže, na jaké prohlídky by měli chodit a pohlídá jejich termíny. Připomene, kdy je čas na samovyšetření prsou, varlat i kůže. Prostřednictvím mapy si lidé mohou vyhledat specialisty ve svém okolí.

Cílem Loono je také zvýšit návštěvnost screeningových programů, jako je mamograf nebo screening děložního čípku a tlustého střeva. Dnes na ně totiž chodí pouze polovina Čechů, kterých se týkají.

„Než jsme spustili aplikaci, vzdělávali jsme pomocí workshopů, ale to není tak efektivní. Aby lidé dělali změny v životě, je třeba se učit kontinuálně. Hledali jsme proto nástroj, který nám to umožní,“ řekla Adéla Sedláčková, produktová manažerka Loono.

Aplikace je pro širokou veřejnost dostupná týden a zatím ji používá přes deset tisíc lidí. „Začátkem tohoto týdne jsme měli přes devadesát nálezů, které si lidé objevili při samovyšetření prsou, varlat či kůže. Čtyři z toho už jsou potvrzené jako zhoubné,“ uvedla Sedláčková.

„Ještě nevíme stav, v jakém stádiu si rakovinu objevili. Takže to vnímáme zatím pozitivně, že jsme jim ji pomohli objevit včas, než by to zašlo do horších fází,“ dodala manažerka. Přes tisíc lidí se díky aplikaci objednalo na prohlídku, na kterou doposud nechodili.

Aplikaci Loono připravovalo s desítkami expertních dobrovolníků z Česko.Digital. Preventivku vyvíjeli měsíce o volných večerech a víkendech. Aplikaci podpořilo několik ambasadorů, například zpěvačka Anna Julie Slováčková, která si díky prevenci včas odhalila zhoubný nádor v pravém prsu.