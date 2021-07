Lékařka: Smrt svého pacienta jsem obrečela. Lidé jsou líní chodit k praktikům

Jaké to bylo během covidu nastoupit do nemocnice a stát se lékařkou? Své o tom ví Kateřina Vacková, zakladatelka neziskové organizace Loono, která nastoupila do Fakultní nemocnice Bulovka. „Bylo to hodně náročné, úmrtí bylo i na standardních odděleních celá řada,“ říká. V rozhovoru mluví také o tom, jak si lidé z nemocnic dělají praktické lékaře a co by měl umět každý medik.