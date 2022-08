Žena se nenechala odbýt lékařem a včas odhalila rakovinu

„Objednala jsem se na vyšetření, kde mi lékař řekl, že to bude v pořádku. Prý k němu chodí mnoho pacientů se stejným problémem a nic to není. A to už jsem začala být extrémně unavená a necítila se ve své kůži,“ popsala své počáteční problémy Rebecca.

Ačkoli ji lékař ujišťoval, že si nemusí dělat starosti, stále na svůj problém myslela. Jak sama říká, někde „vzadu v hlavě“ tušila, že to v pořádku není. Dnes je šťastná, že se nenechala odbýt a podstoupila další vyšetření. Ta totiž odhalila rakovinu.

„Dvakrát mi dělali biopsii. Lékaři zjistili poměrně vzácnou formu rakoviny. Je to anaplastický velkobuněčný lymfom. Byla jsem pochopitelně v šoku, protože mi několik lékařů řeklo, že jsem v pořádku. Ihned mi začali plánovat léčbu,“ pokračovala. Za sebou má nyní zhruba půlku léčby a podle lékařů má velkou šanci na uzdravení.

Chemoterapie jí nedělají dobře a je jí permanentně špatně od žaludku. Kvůli agresivní léčbě, která způsobuje neplodnost, si nechala zmrazit vajíčka, aby v budoucnu mohla mít děti. Právě na budoucnost by podle Rebeccy měli mladí lidé myslet. „Chtěla bych vzkázat všem mladým, aby pravidelně kontrolovali svá těla a dávali na sebe pozor. Jen tak mohou odhalit nemoc včas, aby se s tím dalo něco dělat a uzdravili se. Doufám, že si můj příběh přečte co nejvíc lidí a nebudou kašlat na prevenci. Je to moc důležité,“ dodala pro server Mirror.