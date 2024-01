Předsevzetí vzdáváme už v půlce ledna. Jak překonat Den slabé vůle?

Každý rok je to stejné, dáváme si předsevzetí a jsme odhodlaní změnit svůj život k lepšímu. Zbavit se neřestí, zhubnout, popřípadě začít cvičit. Bohužel, velmi brzy to vzdáváme. Pro většinu lidí, kteří si novoroční předsevzetí dají, přichází kritický bod druhý lednový pátek. I proto se mu začalo říkat „Den slabé vůle“ (Quitters Day).

„Leden je každý rok stejný, vyhledá nás velký počet nováčků, kteří chtějí začít pravidelně cvičit. Samozřejmě nevím, jestli se jedná jen o předsevzetí do nového roku, nebo je to jen „daň“ za dlouhé zimní večery a vánoční odpočinek,“ popisuje situaci ve studiu cvičitelka jógy Agáta Kouřilová a dodává: „První vlna odpadlíků přichází už v polovině ledna, druhá v polovině února. Ale určitě za to mohou i jiné faktory než jen slabá vůle. Může to být třeba špatný výběr lekce. I tak lidem říkám, když něco chcete, určitě začněte, ale lépe se to dělá po malých krůčcích.“

Aplikace Strava provedla v roce 2019 rozsáhlý průzkum, který potvrzuje, že přibližně 80 procent lidí, kteří si dali novoroční předsevzetí, svoji snahu do konce druhého lednového týdne opustilo.

5 rad, jak překonat Den slabé vůle nebuďte na to sami, podpora přátel je užitečná

vyhledejte odborníka

nepřeceňujte síly a začněte pomalu

nedávejte si předsevzetí kvůli někomu jinému, důležitá je vnitřní motivace

nevzdávejte se po prvním neúspěchu

„U některých z těch, kteří odpadnou, může jít jednoduše jen o to, že si špatně vybrali a dopředu si nezjistili, do čeho vlastně jdou. Často je za nedodržením předsevzetí i přehnaný optimismus a přeceňování vlastních sil, které nás dovedou tam, kam jsme vlastně nechtěli. Nebo se jen necháme strhnout davem a opakujeme něco, co možná má smysl pro druhého, ale pro nás vůbec ne. Vždy je klíčové přijít na kloub vlastní skutečné motivaci. Dalším krokem je odhalit, co nás vede například k tomu, že se už po několikáté hlásíme v lednu na cvičení, které vůbec do našeho života nezapadá,“ vysvětluje psycholog Boris Štepanovič.

Jak se zbavit závislosti?

Dnešní Den slabé vůle ale není kritický jen pro sportovce, týká se samozřejmě i zlozvyků nebo závislostí, kterých se lidé nejčastěji chtějí zbavit. Podle exkluzivního průzkumu MF DNES a serveru iDNES.cz jsou největšími neřestmi Čechů cigarety, alkohol, sociální sítě a hazardní hry. Z průzkumu například vyplývá, že na nikotinu je závislých 30 procent Čechů, z nichž by s kouřením chtěla přestat více než polovina (63 procent). Nabízí se hned několik variant, jak na to. Někdo si věří, že to dokáže sám, kuřáci ale mohou zajít rovnou za odborníkem. A kdo si nechce nikotin odepřít, může zvolit méně škodlivé bezdýmné alternativy.

„Závislost na nikotinu a její překonání nemůžeme srovnávat s tím, že se nám nedaří pravidelně cvičit. Naštěstí je mnoho cest, jak získat podporu při odvykání. Kuřák na to nemusí být sám. Může získat nejenom podporu okolí, ale i odborníků. Pomoct si může léky i méně škodlivými alternativami, které do těla na začátku nikotin dodají tak, aby abstinenční příznaky nebyly tak drastické. Této závislosti se skutečně zbavuje těžce a většinou je třeba více pokusů, které vlastně prověřují odhodlání a chuť ke změně,“ dodává Štěpanovič. Tady je asi skutečně důležité nevzdávat se, nenechat se odradit neúspěchem, radí psycholog, jak na to, když se nám nedaří dát si „poslední cigaretu.

Na to, jak se zbavit závislosti neexistuje jeden jediný způsob. Podle Štepanoviče je to složitější. „U kouření se preferuje a doporučuje přestat ze dne na den. Naplánovat si ideální den D a dopředu odhadnout, jak zvládnu období abstinence, je složité. Není dobré naplánovat si odvykání v náročném období, jako je změna práce, rozchod, přestěhování se apod. Když už se stane, že kuřák neodolá a zapálí si znovu, není dobré posilovat pocit selhání, marnosti a neúspěchu. Je třeba přijmout selhání, ale nezpochybnit cíl – přestat kouřit,“ popisuje psycholog.

Střik místo vína

S tím souhlasí i mezinárodně uznávaný odborník na drogové závislosti Viktor Mravčík, který mimo jiné říká, že i omezení kouření nebo užívání alkoholu je dobrý cíl.

„U cigaret i alkoholických nápojů platí, že méně je lépe. Oba produkty jsou silně karcinogenní a podílejí se na řadě chronických onemocnění, která lidi invalidizují a zabíjejí. Účinná praktická strategie proto může být například dát si nealkoholický nápoj místo alkoholického, nebo dát přednost menšímu pivu před větším nebo si dát vinný střik místo vína,“ doporučuje.

„Většina kuřáků si přeje přestat kouřit, hlavně protože si uvědomují, že kouření zabíjí a „smrdí“. Základní předpoklad motivace tady je. Je dobré si pro den D vybrat vhodný moment v klidném období, takže například vánoční svátky představují vhodnou příležitost pro předsevzetí přestat kouřit. Pokud kuřáci nemají odvahu nebo ochotu s nikotinem skončit úplně, je vhodné zkusit náhradní terapii (jako pastilky, náplasti nebo sprej) nebo některou z méně rizikových alternativ - elektronické cigarety, zahřívaný tabák nebo orální produkty jako nikotinové sáčky. Na trhu jich je celá řada a kuřáci mohou zkusit, která jim nejlépe vyhovuje,“ vysvětluje Mravčík.