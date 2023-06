Chraňte kůži před sluncem, aby netrpěla. K opálení vám stačí i 30 minut

K základním pravidlům ochrany před UVB a UVA paprsky patří používání opalovací kosmetiky, vhodného oblečení a doplňků, zásada nevystavování se ostrému slunci mezi 11. a 15. hodinou, a pokud se pokožka spálí, vyhýbat se slunci úplně, dokud zánět neodezní.

Mějte na paměti, že blahodárného vlivu slunečního svitu si můžete užívat, i když se nebudete celý den opékat u vody, na pláži či na terase. Mimochodem víte, že pro tvorbu melaninu, který stojí za zabarvením pokožky, a dostatečnou syntézu vitaminu D vám stačí pouhých 20 až 30 minut pobytu na slunci?

Začněte zevnitř

Obranu před působením volných radikálů způsobených slunečním zářením podpořte i tím, co jíte. Do pitného režimu zařaďte zelený nebo matcha čaj, ze kterých si můžete připravit i ledový nápoj, do nějž přidejte plátky citrusů, které zajistí přísun důležitého vitaminu C. Dopřávejte si také silné antioxidanty v podobě bobulovitého ovoce, jako jsou borůvky, rybíz, brusinky, hrozny, maliny, ostružiny či angrešt. Mnohé z nich jsou navíc zdrojem polyfenolů, jež chrání před sluncem.

Do jídelníčku zařaďte i potraviny bohaté na omega-3 mastné kyseliny, jejichž zdrojem jsou například losos, sardinky, sleď, ale také lněné semínko a vlašské ořechy. Na karotenoid betakaroten, který pomáhá zmírnit zarudnutí kůže po vystavení UV záření, jsou bohaté sladké brambory, špenát, meloun, mrkev, kapusta a mango. A jste-li milovníky rajčat v kombinaci s olivovým olejem, vězte, že zároveň tělo zásobujete antioxidačním pigmentem lykopenem, který podle mnohých studií snižuje riziko spálenin. Před poškozením kůže UV zářením, alergickými reakcemi a svěděním pak chrání vitamin E.

Bez opalováku ani krok

Při pobytu na sluníčku je samozřejmě důležitý krém s ochranným faktorem. Ten by měl zároveň plnit funkci hydratační, regenerační a pečující. V případě krémů na obličej by měl být určen pro váš typ pleti – smíšená, suchá, citlivá nebo se sklonem k hyperpigmentaci.

Jste-li zastánci organických produktů, které jsou šetrné nejen k vaší pokožce, ale i přírodě, měla by pro vás být jasná volba ochranné kosmetiky s fyzickými filtry, jako je oxid zinečnatý a oxid titaničitý. Ty vytvářejí na pokožce jakési brnění, které odráží UV záření. Opalovací kosmetiku mějte vždy při ruce a aplikujte ji minimálně 20 minut před sluněním, aby měla dostatek času se vstřebat. A používejte ji, i když je pod mrakem.

Důležitá je volba SPF

Číslo ochranného faktoru, tedy SPF, značí, kolikrát déle můžete být na slunci podle svého fototypu.

„V našich podmínkách je na jaře a v létě, pokud se intenzivně neopalujete, ideální SPF 25 (kromě fototypu I, zde by měl být SPF po celý den 50). Faktor by nikdy neměl být menší než 15, a to i když patříte k jedincům s tmavší pokožkou. Při opalování na přímém sluníčku používejte na pleť faktor 50,“ vysvětluje dermatolog Jan Kučera z Perfect Clinic Dermatology.

Svou roli hraje i móda

To, jak se oblékáme, není jen otázkou stylu, ale také ochrany – před chladem i horkem – a svou nemalou roli hraje oblečení i v případě ochrany před slunečními paprsky. Jednou z nejméně propustných látek, které brání pronikání UV záření, je kvalitní bavlna.

Obecně volte vzdušné oblečení z přírodních materiálů, jako je právě bavlna nebo třeba len, a nezapomínejte na doplňky, které ochrání nejrizikovější místa těla, kterými jsou hlava, krk, ramena a uši. Do vaší výbavy by tak měla patřit lehká šála, klobouk a také sluneční brýle.

Rada odborníka Dermatolog Jan Kučera z Perfect Clinic Dermatology Kdo by se měl před slunečními paprsky obzvlášť chránit, respektive se jim vyhýbat?

Na pozoru musejí být lidé s velmi světlou kůží (fototyp I) a ti, kteří mají mnohočetná znaménka, případně u nich někdo v rodině prodělal rakovinu kůže. Zde opravdu platí přísná doporučení při pobytu na slunci a opalování není vhodné ani 15 minut. Lidé s fototypem I charakterizuje velmi světlá, pihatá pokožka, zrzavé nebo velmi světlé blond vlasy. Pokožka prakticky nikdy nezhnědne. Nejvíce bychom měli chránit před sluníčkem naše děti, protože silné spálení pokožky v dětském věku může mít i fatální následky. U dětí se doporučují speciální oděvy, které ochrání před UV zářením a do jednoho roku by děti vůbec neměly pobývat na přímém slunci. Samozřejmostí by měla být ochrana zraku certifikovanými brýlemi proti UV u dětí i dospělých. Dětská kůže je nezralá a neumí se UV záření bránit a vzniká velké riziko kožních nádorů v dětském i dospělém věku.

Článek vyšel v červnovém vydání časopisu Zdraví.