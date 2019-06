Opalování, riziková letní vášeň. Proč slunce škodí a jak se chránit?

Rizika pro oči Sluneční záření může poškozovat nejen kůži, ale také oči. Pokud nenosíte sluneční brýle nebo aspoň kšiltovku a oči dlouhodobě vystavujete UV záření, pravděpodobně si tak poškozujete povrch oční spojivky a rohovky. „Může to vést k zánětu rohovky nebo spojivky, který se projevuje velmi často řezáním, pálením a zrudnutím oka a víček,“ přibližuje přednosta sítě očních klinik Gemini Pavel Stodůlka. Přestože zánět zpravidla nezanechává trvalé následky a lze ho léčit očními kapkami a mastmi, zaručeně vám letní dovolenou znepříjemní. „Větší problém může nastat u alergiků, kdy záněty mohou přejít do chronické podoby,“ varuje Stodůlka. Obzvlášť citlivý je zrak dětí, jejich oční čočka propouští sluneční záření snadněji. Dbejte na to, aby na slunci – zejména u moře či ve vysokých horách – opravdu nosily sluneční brýle s kvalitním UV filtrem. „Pokud si dospělý člověk nevezme sluneční brýle, není to tak nebezpečné, jako když je nevezme dítě,“ zdůrazňuje optometrista Gemini Karel Liška. Zároveň upřesňuje, že standardní UV filtr ve slunečních brýlích má hodnotu 400, což je dostačující pro pobyt v tuzemsku i u moře. Dlouhodobý pobyt na prudkém slunci může nechráněné oči ohrozit i vznikem šedého zákalu, který lze vyléčit jen operací. Výjimečně při pohledu přímo do slunce může dojít i k nevratnému poškození sítnice. Proto se přímo do slunce nikdy nedívejte, je to nebezpečné a hrozí, že si trvale poškodíte zrak. Během krátké chvíle si můžete trvale poškodit citlivá místa a nervová zakončení na sítnici, která jsou zodpovědná za to, jak moc ostře vidíte.