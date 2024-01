Co víte o obezitě a hubnutí? Vyzkoušejte v kvízu a vyhrajte knihu

Vědomostní kvíz o čtyři knihy Ke kořenům čínské medicíny od Esence bude probíhat od středy 31. ledna do 7. února do 10:00. Do slosování o ceny postoupí každý, kdo správně odpoví na všech deset otázek.

Výherce uveřejníme zde v článku ve středu 7. února ve 12:00 a budeme je informovat i mailovou zprávou.

Kniha Ke kořenům čínské medicíny

Podle klasické tradiční čínské medicíny existuje několik málo Principů (kořenů nemoci), vícero Zákonitostí (obrazů nemoci) a tisíce Příznaků (projevů nemoci), s kterými pak pacienti přicházejí do ordinací. Klasická tradiční čínská medicína jde vždy ke kořenům nemoci jako takové – a o tom je také, mimo jiné, tato kniha. Vše je v ní popisováno a vysvětlováno na jednoduchých a názorných příkladech, metaforách či podobenstvích z přírody, ze života a z praxe pro praxi.

Bonusem je Test vrozené konstituce TCM RadaR, vycházející z Desetitisíciletého kalendáře. Součástí knihy je i přehledný katalog bylinných směsí s jednoduchým návodem pro každodenní použití.

Pravidla soutěže najdete zde.