Pět tipů, které vám zrychlí metabolismus a pomohou zhubnout

Dříve, než se pustíme do jednotlivých tipů, díky nimž můžete svůj metabolismus nastartovat, si řekněme, co to metabolismus vlastně je.

„Bazální metabolismus představuje jednu ze složek denního výdeje energie a ukazuje nám hodnotu v kcal nebo kJ, kterou tělo každý den vydá k zachování všech základních životních funkcí, jako jsou dýchání, srdeční činnost, funkce ledvin, krevní cirkulace a další. Hodnota metabolismu přitom úzce závisí na množství svalů, kterých máme s přibývajícím věkem obvykle méně a méně, naopak se zvyšuje množství tukové hmoty a na základě toho se zpomaluje náš metabolismus,“ vysvětluje Martina Weisserová, hlavní výživová poradkyně KetoDiet.

Zároveň dodává, že pomalejší metabolismus znamená i méně spálené energie a problematičtější hubnutí. Pokud si tedy chcete snadněji uchovat štíhlou postavu, zaměřte se právě na svůj metabolismus. Pomoci vám mohou naše rady.

Nabijte svůj jídelníček bílkovinami

Bílkoviny jsou jednou z hlavních makroživin ve výživě, která má největší sytící schopnost.

„Kromě toho dostatečný příjem kvalitních bílkovin pomáhá s budováním svalové hmoty a na svůj metabolismus potřebují nejvíce energie ze všech živin, zhruba 20 až 30 procent ze své energetické hodnoty,“ říká Matěj Ptáček, trenér fitness sítě Form Factory.

Metabolismus bílkovin totiž potřebuje značné množství energie k tomu, aby bílkoviny dopravil nejen do zmiňovaných svalů, ale i dalších orgánů. Díky všem těmto procesům tělo spálí nejvíce energie.

„Pokud se vám podaří jíst dostatečné množství bílkovin, potlačíte i neustále chutě na něco dobrého,“ doplňuje výživová poradkyně Weisserová.

Snažte se proto mít v jídelníčku 1,2 až 1,4 gramy bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti. Pokud aktivně sportujete, můžete podle odborníků navýšit množství bílkovin na 1,6 až 2 gramy bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti.