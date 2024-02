Rostislav shodil 31 kilogramů. Důvodem bylo zdraví i narození dcery

„Mám se fajn. Malinká roste jako z vody, zanedlouho oslavíme její druhé narozeniny. Je až neuvěřitelné, jak se vyvíjí, a to ve všech směrech. Syn Niky je zase velký sportovec, dělá mi radost jak ve škole, tak i v rámci mimoškolních aktivit. No, a já dělám radost hlavně sám sobě, protože životní styl, na který jsem najel, si držím.“

Pár triků Žádné utrpení:

K hubnutí nepřistupujte jako k dočasnému utrpení, je to jednoduše naprostá změna životního stylu. Nezajídejte stres:

Uvědomte si, že přejídáním se starosti nezmizí – naopak si vytvoříte další. Raději se obraťte na odborníka.

„Pořád třeba pravidelně cvičím. Hodně posiluju, především hluboký stabilizační systém a záda. V mém věku je opravdu nezbytné na sobě pracovat a udržovat se, nejen kvůli dětem, ale i kvůli sobě samému,“ konstatuje Rostislav, který nedá dopustit ani na svůj zdravý jídelníček.

Zánětlivé prostředí v těle

„Vyvážený jídelníček je v současné době vyloženě nutností už proto, kolik je dnes v potravinách nástrah v podobě látek, které vytvářejí v těle zánětlivé prostředí. Z tohoto důvodu se kromě pravidelného cvičení a pohybu vzdělávám i v oblasti zdravého stravování ve smyslu ‚víte, co jíte?‘.“

„Skutečně je namístě naučit se číst etikety potravin, abychom se dozvěděli, co vlastně konzumujeme. Mnohdy to jsou šílené věci, zdraví přímo škodlivé. Zdraví máme všichni jen jedno a je nutné se o něj starat,“ je přesvědčený muž, který se výživou zabývá i profesně. A tak jsme se pustili do vzpomínání, jak to loni začalo.

Aktivity spolu s dětmi

„Najednou jsem dosáhl věku, kdy si člověk uvědomí, že je třeba se sebou něco dělat. Když se mi v roce 2022 narodila dcera Ellen, chtěl jsem si s ní hrát, sportovat, být pro ni prostě parťákem. Stejně tak svému synovi Nikovi, který hraje fotbal a celkově je hodně akční.“

„Pro mě je moc důležité, aby se děti věnovaly pohybovým aktivitám a pokud možno co nejméně podlehly lákadlům dnešní doby, jako jsou počítače a mobily. Pohyb je nepostradatelný i kvůli imunitě a celkové odolnosti organismu. Zdravý člověk má tisíce přání, ale nemocný jen jedno,“ dodává Rostislav, který kdysi přežil dvě těžké dopravní nehody, kdy si rozlomil pánev. Navíc prodělal i onkologické onemocnění.

Velký bojovník s osudem

„To všechno jsem přijal jako osud a stal se ze mne bojovník. Samotný proces hubnutí však odstartoval kongres, který se týkal zdravého životního stylu. Hned po jeho skončení jsem se s pomocí výživové poradkyně Míši Kohoutové začal zbavovat přebytečného, především viscerálního tuku.“

„Ze všeho nejdříve jsem z jídelníčku na tři týdny vyřadil potraviny, které v těle způsobují záněty, a každé tři hodiny si dopřával jídlo s vysokým obsahem sacharidů, bílkovin a tuků, které stabilizovalo hladinu krevního cukru. Běžné potraviny se mi do repertoáru vracely postupně. Sám na sobě jsem takhle testoval, co mi dělá dobře a co nikoli. Tímto způsobem šlo dolů čtyřiadvacet kilo,“ pochlubil se nám muž narozený ve znamení Blíženců, kterému se během uplynulého roku podařilo zbavit dalších sedmi navíc.

A co má dneska Rostislav na talíři? „Popravdě, moc se toho od loňska nezměnilo. Doma vaříme zdravě, zejména zeleninu na páře a maso. Omezil jsem taky přílohy, především těstoviny a knedlíky, a nahradil je kuskusem, čočkou či quinoou. Cítím se báječně, což je důkazem toho, že jídlo jde opravdu připravit tak, aby člověka léčilo.“