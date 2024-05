Budíte se v noci zpocení? Může jít o vážnou nemoc i příznak menopauzy

Potí se všichni lidé na světě a k tomu i některá zvířata. Jde o přirozený proces, který tělo používá ke svému ochlazení i k vyloučení škodlivých látek. Pocení rovněž hraje klíčovou roli v ochraně pokožky. Bez něho by se tělo přehřálo a dostalo by se do život ohrožujícího stavu. Co ale může být důvodem nadměrného pocení v noci?

Viróza i rakovina

Pokud se o nás pokouší infekční nemoc, znamená to, že se nám do těla dostaly patogenní mikroorganismy, obvykle bakterie nebo viry. Na takovou nákazu tělo reaguje imunitní odpovědí, jejíž součástí je zvýšení tělesné teploty, někdy až rozvoj horečky.

„Zvýšení i pokles tělesné teploty jsou doprovázené pocením. Zvýšení tělesné teploty je někdy provázeno zimnicí. Horečka, pocení a zimnice zkrátka patří k sobě. Může se jednat o téměř cokoli, od chřipky přes angínu a zápal plic až po některé druhy rakoviny, například leukémii. Leukémie mohou způsobovat zvýšení tělesné teploty samy o sobě, nebo vést k rozvoji závažné infekce, která je spojena se zvýšením tělesné teploty,“ vysvětluje profesor Michael Doubek, přední český lékař a vědec v oboru hematologické onkologie z Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno.

I leukémie se dále dělí na několik typů, které se projevují různě, pokaždé při ní však dochází k poruše tvorby bílých krvinek (leukocytů) – buněk odpovědných za naši imunitu. Pokud jich je příliš málo, jsme náchylní k infekcím a náš imunitní systém bude muset častěji řešit nákazu horečkou.

Jindy se bílé krvinky začnou nekontrolovaně množit, avšak zároveň neplní svůj hlavní účel. Zbylé leukocyty tyto rakovinné mutanty správně vyhodnotí jako hrozbu a pokusí se je zneškodnit. Opět tak dochází k imunitní reakci, při níž se zvyšuje horečka a pravděpodobnost probdělé a propocené noci.

„Pokud k nočnímu pocení dochází pravidelně po dobu několika týdnů, je nejvyšší čas navštívit lékaře a v ideálním případě vyloučit toto nebezpečné onemocnění. Pokud se potvrdí, je většinou potřeba začít co nejdřív s léčbou. Dnes už je možná léčba nejen pomocí chemoterapie, ale stále častěji také prostřednictvím cílené terapie a imunoterapie včetně speciálně upravených vlastních lymfocytů pacienta. Při správně diagnostikovaném onemocnění a vhodně zvolené terapii dosahujeme dramaticky lepších léčebných výsledků a výrazného zvýšení kvality života pacientů,“ vysvětluje Michael Doubek.