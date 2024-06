Sprinterka čelila kvůli mateřství diskriminaci. Na olympiádě bude chybět

Na Instagramu se atletka podělila o radost z bezproblémového porodu bez nutnosti medikace a komplikací. A dodala, že bude i dál bojovat za to, aby každá žena z etnické minority měla možnost zažít porod beze strachu, na který jsou bohužel všechny zvyklé. Odkazovala tak nejen na statistiky a zažitou praxi v americkém porodnictví, ale i na svou vlastní zkušenost s prvním těhotenstvím a porodem v roce 2018.

Během něj jí byla ve 32. týdnu těhotenství diagnostikována preeklampsie potenciálně ohrožující život dítěte a následoval akutní císařský řez. Po tomto zážitku začala sportovkyně aktivně upozorňovat na to, jak s afroamerickými rodičkami americké porodnictví nakládá.

„Když slyším, že se podle statistik 82 % úmrtí a vážných komplikací u porodů černých žen dalo předejít, láme mi to srdce. Výzkumy ukazují, že zdravotníci jim věnují méně času, zlehčují jejich bolesti, ignorují symptomy a neřeší jejich stížnosti,“ říká.

Návrat královny

V roce 2019, deset měsíců po porodu, pak Allyson Felixová zlomila světový rekord v počtu zlatých medailí z mistrovství světa, když získala svou dvanáctou. Tím ukončila dosavadní prvenství Usaina Bolta. Stalo se tak v rámci první smíšené štafety na 4 × 400 metrů na Mistrovství světa.

Felixová se k závodění vrátila osm měsíců po porodu a od té doby se také pere za profesionální atletky-matky. A dokázala zúročit i situaci, do které se dostala spolu s dalším kolegyněmi poté, co otěhotněly.

V komentáři, který Felixová napsala pro The New York Times, obvinila svého dlouholetého sponzora Nike z toho, že ji během těhotenství diskriminoval. Firma jí snížila mzdu na 70 % a zástupce společnosti ji o kroku informoval dle atletky rasisticky a povýšeně. Následně se ozvaly i další atletky spolupracující se sportovním gigantem.

Felixová na nátlak ze strany sponzora reagovala odchodem a podepsala smlouvu s na ženy zaměřenou firmou Athleta. Stala se tak jejím prvním sponzorovaným sportovcem a vyšlapala tak cestu pro gymnastickou superstar Simone Bilesovou, která spolupráci podepsala jen o několik měsíců později.

Za další dva roky založila Allyson Felixová svou vlastní značku sportovní obuvi Saysh a začala v ní také závodit. Na olympiádu v Tokiu se v ní kvalifikovala se svým nejlepším časem od roku 2017.

Malé a natřené na růžovo?

Allyson Felixová tak začala na vrcholovou sportovkyni neobvykle intenzivně budovat svůj vlastní ekosystém: firmu a výrobek vytvořený ženami, bývalými designérkami a konstruktérkami společnosti Nike, pro ženy.

Ty upozorňují na fakt, že dámská sportovní obuv je stejně jako mnoho dalších věcí obětí mentality „zmenšete to a natřete na růžovo“. A že ve skutečnosti je ženská noha stavěná trochu jinak než ta mužská a je třeba to brát v potaz. Její značka je také první svého druhu na světě, která nabízí možnost výměny pro zákaznice, kterým se v průběhu těhotenství změnila velikost bot.

Společnost Nike v důsledku kauzy těhotných atletek upravila své podmínky sponzoringu a začala ženám garantovat podporu po dobu 18 měsíců bez ohledu na jejich výkon, od druhého měsíce těhotenství. A také upustila od možnosti zrušení smlouvy kvůli neúčasti na závodech z důvodu těhotenství.

„Jde o to, jít ženám vstříc. Ženám, které jsou přehlížené a mají pocit, že jejich hlasu nikdo nenaslouchá. To slyším od žen napříč povoláními. To nás všechny spojuje a v tom je naše síla,“ řekla atletka magazínu TIME, který ji zařadil na seznam 100 nejvlivnějších lidí roku 2021.

V roce 2022 obdržela čestný doktorát od své alma mater University of Southern California a pronesla otevírací proslov na promočním ceremoniálu univerzity. „Váš hlas má sílu a musíte ho použít, i když se třeba třese,“ vzkázala v něm mimo jiné studentům a studentkám.

Můžeme být lepší

Když o rok později s manželem, sprinterem a překážkářem Kennethem Fergusonem otěhotněla podruhé, logicky měla z průběhu těhotenství a porodu strach. „Jako černá žena, která si již prošla traumatickou, život ohrožující zkušeností, jsem si přála porod, který bych mohla oslavit,“ přiznala.

„A jsem šťastná, že jsem měla lékařku, která mě viděla, slyšela, dodala mi pocit bezpečí. Měla jsem také dulu, která mě vedla a důvěřovala mi. Tahle zkušenost mě jen podpořila v přesvědčení, že je třeba bojovat za ženy a minority a péči o jejich zdraví, protože pokud budeme ženám naslouchat a podporovat je, můžeme dosáhnout mnohem lepších výstupů,“ řekla šťastná novopečená maminka médiím.

I když se loni netajila plány zúčastnit se olympiády v Paříži třeba v roli ambasadorky, budou se muset letní hry bez přítomnosti sprinterské královny obejít. Ta si místo toho bude užívat svou rodinu a jejího nového člena.