Pot jako detektor zdraví. Varovat může i před vážnou nemocí

Jde o přirozený proces, který tělo používá ke svému ochlazení i k vyloučení škodlivých látek. Pocení rovněž hraje klíčovou roli v ochraně pokožky. Bez něho by se tělo přehřálo a dostalo by se do život ohrožujícího stavu.

Příčiny nadměrného pocení

Někteří lidé mají pocit, že se koupou v potu i při běžných situacích. Nadměrné pocení může být obrannou reakcí těla při zvýšené teplotě.

Mezi jeho další příčiny patří vedlejší účinky některých léků, obezita, hormonální výkyvy nebo stres. Nadměrné pocení může být také jedním z projevů vážného onemocnění.

V hlavní roli stres

Jednou z přirozených reakcí těla na stres je pocení. Ve stresu se tělo připravuje na jednu ze dvou reakcí – boj nebo útěk. Tato reakce stimuluje potní žlázy, aby se během psychické zátěže organismus ochladil a udržel si zdravou tělesnou teplotu.

Takový pot je také více cítit. Důvodem je jeho odlišné složení, bohaté na bílkoviny, tuky a jiný druh bakterií. Jejich rozklad způsobuje intenzivní zápach.

Návaly horka

Mnohé ženy se s nadměrným pocením potýkají během klimakteria (přechodu). Hormonální změny, včetně poklesu produkce hormonu estrogenu, totiž narušují přirozenou schopnost těla regulovat teplotu.

Toto nadměrné pocení, označované jako návaly horka, trápí ženy především v noci. Vlny horka se však mohou objevovat i během dne. Po ustálení hormonů návaly zmizí.

Přemnožené kvasinky

Kvasinky jsou mikroorganismy, které se běžně vyskytují na kůži, v trávicím traktu i vaginální oblasti. Problém nastává, pokud se tyto mikroorganismy přemnoží. Vedle silného zápachu potu se na kůži objeví červené, svědivé skvrny.

Kvasinkám prospívá vlhko, teplo i velké množství cukru. Důkladná hygiena je sice nutná, ale v tomto případě nestačí. Počet kvasinek sníží také přípravky z lékárny a omezení cukru ve stravě.

Signál vážné nemoci

Nadměrné pocení může být také projevem různých vážných onemocnění. Často jím trpí lidé s onemocněním srdce. Je to totiž reakce těla na zvýšenou námahu srdce. Větší množství potu trápí také diabetiky. Jejich pot mívá mírně nasládlý až ovocný zápach.

Přílišné pocení provází také lidi s nadměrnou funkcí štítné žlázy, která svou aktivitou zvyšuje produkci tepla v těle. Zvýšené pocení může také provázet různé druhy chronických infekcí, nádorová onemocnění i roztroušenou sklerózu.