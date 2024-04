Nemocné zuby mohou ovlivňovat celkové zdraví. Hrozí infarkt i bolesti zad

Typické potíže a co za nimi stojí? 1. Podrážděný žaludek: Máte často pálení žáhy, pocit plnosti a bolesti žaludku? Viníky můžou být malé dolní stoličky. Váš lékař by měl zjistit, zda právě tam není ložisko zánětu. 2. Chronický zánět močového měchýře: Vyskytují se u vás opakující se bolestivé záněty močových cest? Původcem by mohly být horní řezáky. Dentista by se u nich měl zaměřit na zubní kaz nebo parodontózu. 3. Onemocnění žlučníku: Došlo u vás častěji k žlučníkovým záchvatům, nebo máte dokonce žlučové kameny? Potíže se žlučníkem mohl vyvolat i dolní pravý špičák. Ať se na něj při vaší další návštěvě zubař důkladně podívá! 4. Chronický dráždivý kašel či bronchitida: Trápí vás stále se opakující onemocnění dýchacích cest? Možná s tím mají spojitost spodní zadní stoličky, obzvláště pokud se v jejich kořenech usídlil zánět.