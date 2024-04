Usedněte na kolo. Dojedete si pro zdraví, fyzičku i lepší náladu

Jízdu na kole si mohou dopřávat lidé všech věkových kategorií. Vedle zlepšení fyzické kondice nabízí cyklistika také psychickou relaxaci a díky ní jde předejít mnoha onemocněním.

Cyklistika a hubnutí

Jízda na kole bývá doporučována jako ideální způsob, jak spálit nemálo kalorií a zrychlit metabolismus. Navíc posiluje zhruba polovinu svalů těla, zejména svaly stehen, lýtek a hýždí, ale i ty zádové. Pomáhá rovněž zhubnout v oblasti břicha. Ideální tempo jízdy pro hubnutí je takové, kdy cyklista může během jízdy na kole mluvit.

Cyklistika navíc šetří klouby, což ocení obézní lidé. Nemusí se jednat o dlouhé cyklovýlety, prospěje i krátká cesta kolem domu nebo z práce. Doporučuje se jezdit na kole denně 30 až 45 minut.

Některé ženy mohou mít obavy, že jízdou na kole jim nabudou svaly na stehnech, ale nemusejí se bát. Nárůst svalové hmoty v oblasti stehen vyžaduje větší úsilí než jen pár hodin jízdy na kole o víkendu nebo půlhodinu denně na nákup nebo do práce.

Lepší fyzická kondice

Pro udržení těla v kondici stačí půl hodiny denně jezdit na kole. Cyklistika zvyšuje kapacitu plic a zlepšuje fungování srdce i cév. Rovněž zvyšuje průtok krve a tím zlepšuje okysličení krve. Jízda na kole posiluje také imunitní systém. Lepší okysličení krve chrání cyklisty před nemocemi srdce a cév. Je však třeba během jízdy na kole dýchat čistý vzduch. Ovzduší plné smogu naopak zdraví škodí.

Elektrokola a rotopedy Jízda na elektrokole je pro tělo méně náročná než jízda na klasickém jízdním kole. Díky nim se mohou cyklistice věnovat také lidé v pokročilém věku. I jízda na elektrokole přináší výhody, ne však takové jako jízda na běžném jízdním kole.

To však nemusí platit u rotopedu. Velmi záleží na nastavení, které si lze kdykoli dle potřeby volit. Díky tomu může mít šlapání na rotopedu stejné přínosy pro zdraví jako jízda na klasickém jízdním kole. Další výhodou je možnost během šlapání sledovat v televizi oblíbený seriál.

Rotopedy lze používat také pro rehabilitaci. Například šlapání v odlehčení, které simuluje jízdu po rovině bez náročných kopců, je výborné na stavy po infarktu.

Lepší psychická pohoda

Jízda na kole zlepšuje náladu, čímž pomáhá zahánět stres i úzkosti. Zaměření se na cestu pomůže navíc zvýšit koncentraci. Soustředění se na jízdu odvede také pozornost od ostatních myšlenek. Během jízdy na kole dochází k uvolňování endorfinů, známých jako hormony štěstí. K dobré náladě pomůže také lepší okysličení těla a tím i mozku.

Cyklista se během jízdy na kole snaží udržet své tělo ve vzpřímené poloze, což zlepšuje celkovou rovnováhu, koordinaci a následně i chůzi. Cyklisté mají také lepší spánek. Jízda na kole navíc může pomoci k rozšíření okruhu přátel.

Cyklistika není pro každého

Jízda na kole působí sice blahodárně na zdraví, přesto by se jí někteří lidé měli raději vyhnout. Zejména ti, kdo mají problémy s páteří. Strnulá a často shrbená pozice během jízdy na kole škodí především lidem po operaci krční páteře nebo s výhřezy v oblasti krční a bederní páteře.

Těhotné ženy a ženy trpící osteoporózou by měly raději používat rotoped. Na něm totiž nehrozí takové riziko pádu a zranění jako na jízdním kole.

Výběr vhodného kola

Pro přiměřený sklon těla cyklisty je zásadní výběr optimální velikosti a délky rámu kola, dostatečně široká řídítka a správné nastavení výšky sedla. To lze jednoduše určit po sešlápnutí pedálu patou tak, aby noha byla propnutá. Při jízdě, kdy zabírá špička nohy, by měla být končetina v mírném pokrčení.

Pro nenáročné výlety se doporučuje kolo se sedlem co nejníže vůči řídítkům a co nejblíže tělu, aby byla záda spíše napřímená. Sedlo by mělo být široké, aby na něm mohl cyklista sedět sedacími hrboly, a ne kostrčí. Některá sedla mají pro větší pohodlí vzduchový polštář, vhodný je také návlek na sedlo z gelu nebo paměťové pěny pro měkký sed.

Chyby svátečních cyklistů Jízda na kole představuje velký přínos pro zdraví. Jednou z podmínek je jezdit na kole pravidelně a přiměřeně.

Někteří lidé jednou za čas usednou na kolo a jezdí na něm celý den. Potom ho opět na delší dobu odloží. Pro ně nemá cyklistika v lepším případě žádné přínosy. V tom horším to může přinést úrazy, především zlomeniny klíční kosti, zápěstí, podvrtnutí ramenního kloubu.

Vyplatí se proto dělat si během cyklovýletu časté přestávky, během nichž si cyklisté jednoduchými cviky vestoje protáhnou svaly.

Další častou chybou je křečovité držení řídítek napjatýma rukama. Následně dochází k útlaku hrudníku a rychlé únavě ramen.

Správné držení je rovné, ne křečovité, s uvolněnými rameny a lokty směřujícími šikmo vně dozadu. Mnozí cyklisté se ve snaze předklonit do správné polohy nebo ulevit otlačenému zadku příliš opírají o ruce. Přetěžují tím krk, ramena, lokty i dlaně.

Druhy jízdních kol

Neméně důležitý je výběr vhodného typu jízdního kola. Horská kola jsou určena pro náročné jízdní podmínky, jako jsou kopce, polní a lesní cesty, štěrkové, kamenité či kluzké povrchy. Cyklistovo tělo má na horském kole vzpřímenější posed, ramena a celá horní část těla jsou více zapojeny.

Silniční kola nutí cyklisty do předklonu se záklonem hlavy, čímž dochází k zatěžování svalů krční páteře. Největší nápor je kladen na nohy.

Krosová a trekingová kola spojují přednosti horských i silničních kol. Jsou dobrou volbou pro každého, kdo rád mění terén. Jízda na těchto kolech představuje vyvážené využití celého pohybového aparátu.

Velmi oblíbená jsou městská kola, která slouží jako dopravní prostředek do práce, do školy i za zábavou. Zajišťují vzpřímený sed během jízdy i procvičení celého pohybového aparátu.