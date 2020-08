Lidé, kteří spí víc než devět hodin, si zkracují život, říká profesor Šonka

Když mě budete mučit odpíráním spánku, jak dlouho to vydržím?

Záleží na vaší odolnosti. Nejdelší dobrovolný pokus udělal začátkem 60. let americký mladík Randy Gardner (tehdy 17letý), který vydržel nespat 11 dnů a 25 minut. Další pokusy spojené s rekordy měly trvání do pěti dnů. Potkani vydrží nespat tři neděle, pak pojdou. V roce 1968 probíhala v Československu studie se spánkovou deprivací (nedostatek spánku, pozn. red.) u vysokoškoláků a bylo překvapivé, že v rámci zátěžových testů, jež studenti opakovaně během studie prováděli, se jim zlepšila fyzická kondice. To znamená, že spánková deprivace vadí hlavně mozku, ale svalům a srdečně-cévní soustavě bezprostředně ne.