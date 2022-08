Dnes se bavím líp i bez drog a alkoholu, říká terapeut a bývalý narkoman

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Jeho příběh je drsný, ale má happy end. Čtrnáctileté balancování na hraně s pervitinem, závislost, lži, prostitutky, paralelní vztahy, pád na dno... A z ekonoma se stal terapeut, jenž v pomoci druhým našel smysl života. Dvanáct let je čistý... Jak se mu žije bez drog a bez alkoholu? Co radí lidem, kteří by to chtěli poprvé zkusit?