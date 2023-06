Sociální sítě ovlivnily drogový trh, závislí si shánějí dávky přes Telegram

„Izolace způsobená covidovými restrikcemi akcelerovala již tak progresivní vývoj nákupu návykových látek prostřednictvím darknetových webových stránek. Anonymita, relativní snadnost a široká nabídka nákupu návykových látek na virtuálních trzích konkuruje běžnému pouličnímu prodeji,“ píší policisté ve Výroční zprávě za rok 2022.

Podle nich jsou pak látky zasílány zásilkovými či kurýrními společnostmi a zákazníci většinou platí kryptoměnami. Často se ale také setkávají s případy podvodů, kdy údajný dealer vůbec neplánoval drogy zákazníkovi poslat.

Platforma Telegram začala konkurovat pouličnímu prodeji. Největší poptávka je po látkách jako kokain, metamfetamin, MDMA, marihuana či léčiva s antidepresivními účinky.

„Do roku 2021 byla v aplikaci Telegram jen zanedbatelná aktivita. V ČR dominovala pouze tři pražská virtuální tržiště paralelně do 50 účastníků, kdy profilovou skupinou byli převážně zahraniční turisté poptávající návykové látky k zábavě na dovolené, a to v průměru dvou inzertních nabídek těchto látek týdně,“ uvedla NPC.

S tím ale podle centrály zamíchala migrační vlna, kdy přišlo téměř 400 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, přičemž se na Telegramu rozšířily ukrajinsky a rusky mluvící skupiny. „Ty průběžně vznikají, po čase zanikají a objevují se nové. PČR aktuálně monitoruje cca 30 těchto skupin, kdy se počet účastníků ve skupině pohybuje od cca 7 tisíc do 20 tisíc,“ sdělili policisté.

Podle Vobořila velmi záleží na látce, kterou zákazníci poptávají. „Co se týká pervitinu, stále dominuje domácí výroba. MDMA, kokain a další syntetické látky pojedou spíše přes zahraniční dealery, jak to popisuje zpráva. Uživatelé se domlouvají nejen přes Telegram, ale i přes Facebook,“ řekl iDNES.cz Vobořil.

Se závislostí pomáhá substituční léčba

Uvedl, že sociální sítě drogový trh ovlivnily, spíše se ale podle něj jedná o domluvu. „Stále musí fungovat systém předání. Na druhou stranu když ti lidé chtějí drogu a nemůžou si zaplatit data, ví, kam se ve městě postavit,“ konstatoval koordinátor.

Podle loňského vyjádření ředitele NPC Jakuba Frydrycha je vyšetřování online drogové kriminality značně komplikované. Vobořil spíše vidí možnou cestu v rozšíření substituční léčby závislých.

„Před 15 lety jsme měli odhad, že je 14 tisíc závislých na heroinu. Nyní jsou odhadované tři tisíce. Stalo se to hlavně tím, že lékaři mohli začít předepisovat léky s látkou buprenorfin, například Suboxone a Zubsolv,“ řekl Vobořil.

Dodal, že to výrazně zlepšilo situaci závislých, kteří se léky nepředávkovávají. Navíc jsou hrazeny pojišťovnou. „Je to jedna z cest, mít na trhu substituční léčbu, méně rizikové látky. Těžko se to ale prosazuje,“ podotkl koordinátor.

Vobořil také v úterý na tiskové konferenci ke schválení dvou materiálů Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Zprávy o hazardním hraní a Zprávě o digitálních závislostech za rok 2023 upozornil, že se také hazardní hry přesouvají do online prostoru.

„Nemění se nám počet odhadovaných problémových lidí, kteří hazardně hrají. Politika selhává v některých aspektech. Zákon o hazardních hrách z roku 2017 způsobil, že nám výrazně klesl počet heren, které blikaly na každé ulici. Ale je malá nabídka prevence a léčby,“ řekl Vobořil.

Protože fyzické klasické herny s automaty se ruší, hráči přecházejí do kyberprostoru. „V roce 2013 online hry byly pouze čtyři procenta podílu na trhu, dnes je to padesát procent,“ uvedl Vobořil.

Léčení pro gamblery je málo

Hráči celkem loni prohráli 53,8 miliard korun, tedy o 14,4 miliardy více než za rok 2021. Celkem do her bylo vloženo 759,3 miliardy, tedy dvojnásobek toho, co závislí vložili do hazardu za covidové pandemie.

„Počet kasin je v současné době vyšší než heren. Narůstá také počet společností, které mají povolení online her. Jsou to technické hry, ale i online loterie,“ podotkla vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová.

Podle ní je problém, že spousta lidí vůbec loterie a sázky vůbec nepovažuje za hazardní hry. Závislost na gamblerství se týká více mužů než žen. V rejstříku vyloučených osob z účasti na hazardních hrách loni bylo zapsáno 330 tisíc lidí. Zhruba 200 tisíc osob v Česku spadá do kategorie hazardního hraní, léčbu přitom vyhledá zhruba jen tři tisíce závislých.

„Léčebných programů není moc, lidé o nich nevědí a než se tam odhodlají jít, trvá to. Nevíme, kolik lidí se kvůli tomuto problému ocitne u psychiatra,“ podotkl k malému počtu léčených gamblerů Vobořil.