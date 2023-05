CBD, HHC či Kratom jsou rizikové, ale nechceme je hned zakazovat, uvedl Vobořil

CBD mělo být staženo z trhu na podnět Státní potravinářské inspekce. „Rozumím jí. Minulý týden jsme měli věcná jednání také s ministerstvem zdravotnictví a několika dalšími ministry,“ nastínil Vobořil.

Uvedl, že co se týká extraktů, tedy například různých olejů, zastaví se proces stažení z trhu. Na tom se minulý týden dohodl mimo jiné premiér Petr Fiala či vicepremiér Ivan Bartoš. „Řekli jsme si, že chceme najít cestu, abychom to hned nestahovali z trhu. Ale bude se s tím muset něco udělat. Nyní máme dočasné řešení,“ uvedl s tím, že na seznamu by mělo být také HHC či kratom.

Tento zákon by měl být obdobou toho, který reguluje tabák. „Máme tu látky, které jsou rizikové, ale nechceme je zakazovat,“ přiblížil. Regulace by měla být, co se týká prodeje pod 18 let. Výrobky by také měli prodávat lidé, nikoli automaty.

Z trhu by se neměla stahovat například kosmetika. Podle Vobořila by i v tomto případě měl být zpřísněný dohled.

CBD obsahuje celou škálu produktů - rostlina by podle něj však neměla být problémem jako izoláty. Na trhu je nyní podle něj spoustu předmětů s CBD ke kouření, které se prodávají jako dekorativní předměty. „Část produktů, které koupíte v Praze, nejsou od českých výrobců. Odhaduje se, že asi polovina pochází z Číny, která je největším producentem konopí na světě,“ přiblížil. Problémem mohou být také nepovolené pesticidy, které se v zemi používají.

Kdyby došlo k zákazu v oblasti potravin, byznys těm, kteří CBD prodávají jako dekorativní předměty, by vzrostl, varoval také Vobořil.

HHC je nesmysl zakazovat

„Je nesmysl dávat HHC na seznam zakázaných látek,“ dodal také Vobořil s tím, že látka má rizika, ale nezpůsobuje smrt. Látku v ČR podle něj užívají desetitisíce lidí, ale čísla neexistují. „Pokud ho zakážeme, nezmizí, ale nahradí ho nějaká podobná látka, kterých je několik,“ varoval.

Další podobnou věcí je kratom. Jedná se o lehký opioid, který má v menší dávce povzbuzující, ve větší dávce sedativní účinky.

„CBD se zakazovat nebude! Shodli jsme se, že stopka na CBD teď v platnost nevstoupí. Naopak najdeme společně řešení, které bude ku prospěchu všech,“ uvedl na Twitteru Ivan Bartoš.

Podle Asociace bezpečného konopí, která sdružuje výrobce a distributory konopných produktů, by hrozil kvůli plánovanému zákazu Česku soudní spor s unií. Zákaz by byl podle asociace v rozporu s rozsudkem Soudního dvora EU.

Potraviny a potravinové doplňky s obsahem CBD jsou podle asociace bezpečné a obsahují setiny až tisíciny teoreticky rizikových denních dávek, neexistují ani ověřené důkazy o škodlivosti CBD nebo negativních dopadech na zdraví.

Kanabinoidy se v přírodě vyskytují zejména v rostlinách konopí. Patří mezi ně i kanabidiol, který je blízce příbuzný s hlavní psychoaktivní látkou v konopí THC. Evropský úřad pro bezpečnost potravin podle ministerstva zemědělství odhalil několik oblastí, které je nutné prozkoumat - například účinek CBD na játra, nervový systém nebo psychologické funkce.