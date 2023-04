Musíme HHC regulovat, zákaz by nic neřešil, říká protidrogový koordinátor

Proč to stát nechal zajít tak daleko, že HHC je dostupné všude a naprosto legálně?

Problém je, že HHC je poměrně nová látka. Loni v dubnu mě zaměstnali a od té doby to řeším. Problematika těchto látek se po celém světě mění každým dnem. Třeba Kanada nedávno povolila marihuanu. A k čemu to vedlo? Pokleslo klasické kouření „trávy“ a lidé přecházejí spíš na vaping s obsahem THC. V normálním státě, kterým Kanada je, lidé přestávají kouřit marihuanu a přecházejí k méně rizikovým formám, jako jsou zmíněné liquidy s THC. Mým cílem je, abychom i u nás nějak zregulovali a uvolnili trh s konopím. Ono se to stejně jednou stane, to se nemůže nestát. Buďme mezi prvními v Evropě.

Rizika závislostí na těchto látkách hrozí především lidem, kteří mají sami nějaký problém v oblasti duševního zdraví.