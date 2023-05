Vláda otočila, produkty s CBD z konopí nezakáže. Hledáme jiné způsoby, řekl Fiala

„Společně s místopředsedou vlády Ivanem Bartošem, ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou, ministrem pro legislativu Michalem Šalomounem a národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem jsme se sešli kvůli navrhovanému zákazu potravin s obsahem CBD,“ napsal Fiala ve středu na Twitteru.

„Domluvili jsme se, že připravované opatření regulující prodej CBD nyní v platnost nevstoupí. Dnes odpoledne se sejde pracovní skupina, která bude hledat způsob, jak zajistit, aby potraviny s obsahem CBD do tohoto zákazu nyní nespadaly, protože by to znamenalo zásadní komplikaci pro uživatele této látky i pro řadu českých podnikatelů. Skupina také bude pracovat na tom, aby se trh s CBD produkty řídil jasnými a předem předvídatelnými pravidly,“ doplnil.

„CBD se zakazovat nebude! Shodli jsme se, že stopka na CBD teď v platnost nevstoupí. Naopak najdeme společně řešení, které bude ku prospěchu všech,“ uvedl na Twitteru Ivan Bartoš.

Na českém trhu se produkty s CBD prodávají jako oleje, cukrovinky, tinktury nebo například bonbony.

Ministerstvo zemědělství koncem dubna informovalo, že SZPI připravuje opatření, které kanabidiol CBD a další látky získané z konopí zakáže uvádět na trh. Zdůvodnilo to tím, že podle nařízení EU se produkty obsahující CBD považují za takzvané nové potraviny, protože nebyly v členských státech konzumovány ve významné míře před květnem 1997. Proto se nesmějí uvádět na trh, dokud jejich bezpečnost neprověří Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

Fiala před týdnem oznámil, že požádá Nekulu, aby zkusil najít jiné řešení než úplný zákaz produktů obsahujících látku CBD z konopí. Uvedl, že návrh SZPI na zákaz extraktu v potravinách nepovažuje za šťastný.

Nekula kroky inspekce zdůvodňoval obavami o bezpečnost a zdraví spotřebitelů a od výrobců požadoval doklady o dopadech tohoto produktu na lidské zdraví. Podle Bartoše čeští podnikatelé investovali do trhu s produkty obsahujícími CBD stovky milionů. Pro Piráty je podle něj místo represe řešením zavedení kategorie psychomodulačních látek.

Podle Asociace bezpečného konopí, která sdružuje výrobce a distributory konopných produktů, by hrozil kvůli plánovanému zákazu Česku soudní spor s unií. Zákaz by byl podle asociace v rozporu s rozsudkem Soudního dvora EU. Potraviny a potravinové doplňky s obsahem CBD jsou podle asociace bezpečné a obsahují setiny až tisíciny teoreticky rizikových denních dávek, neexistují ani ověřené důkazy o škodlivosti CBD nebo negativních dopadech na zdraví.

Kanabinoidy se v přírodě vyskytují zejména v rostlinách konopí. Patří mezi ně i kanabidiol, který je blízce příbuzný s hlavní psychoaktivní látkou v konopí THC. Evropský úřad pro bezpečnost potravin podle ministerstva zemědělství odhalil několik oblastí, které je nutné prozkoumat - například účinek CBD na játra, nervový systém nebo psychologické funkce.