Opuštěnou vilu upravili na kontaktní centrum pro závislé na drogách

Zatím bude areál v Jindřichově Hradci otevřený na zkoušku dvakrát v týdnu tak, aby se s ním mohli noví klienti seznámit. Od 1. listopadu začne sloužit oficiálně každý všední den.

Zaměřovat se bude především na uživatele drog a alkoholu a jejich rodiny. Tím přispěje k ochraně veřejného zdraví a snížení rizik na straně uživatelů těchto látek.

„Doposud tato sociální služba v našem městě chyběla, přestože je v Jindřichově Hradci odhadem více než dvě stě zejména mladých lidí, kteří mají vážný problém s drogami. Proto jsme věděli, že je správné projekt podpořit,“ uvědomuje si starosta města Jan Mlčák.

Na chod centra pro letošní rok vedení města přispělo částkou jeden milion korun. Provozovat ho bude organizace Prevent 99, která spravuje podobná zařízení v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích.

Ani v Jindřichově Hradci však není nováčkem. Již několik let tam funguje jako terénní služba, která spočívá ve vytipování drogově závislých a odborné práci s nimi.

„Nově budou moci tito lidé a jejich rodinní příslušníci docházet do centra, kde najdou odbornou pomoc. Dosud u nás nebyla možnost poradit se v takto tíživých situacích s odborníky, kteří pomohou a najdou nejlepší možné řešení. To se ale nyní změní,“ cení si Mlčák.

Kromě poradny a výměny použitého materiálu po aplikaci drog si mohou přijít lidé do centra také například vyprat oblečení, umýt se, uvařit si jídlo či posedět ve společenské místnosti s přístupem k internetu. K dispozici budou také základní potraviny z potravinové banky a čisté oblečení.

„Sehnat objekt nebylo jednoduché. V lednu jsem začal obvolávat majitele nemovitostí v Jindřichově Hradci. Myslím si, že jsme měli velké štěstí, protože majitel tohoto domu je ze Švýcarska a tyto služby zná. V jeho zemi jsou totiž naprosto běžné. Proto se mu náš záměr líbil a ihned souhlasil s pronájmem. Nejen dům, ale i zahrada je krásná. Proto tady ještě do budoucna uvažujeme o pracovní terapii. Klienti by si zde mohli například něco vypěstovat, starat se o zeleň a přivydělat si nějaké peníze,“ doplňuje ředitel sekce pro HR služby organizace Prevent 99 Kamil Podzimek.

Na klienty čekají přísná pravidla

Chod centra budou mít na starost čtyři zaměstnanci, kteří budou spolupracovat i s terénními pracovníky.

„Zpočátku sem budou chodit lidé pravděpodobně jen z toho důvodu, aby se seznámili s prostředím a s námi. Až k nám získají důvěru, budeme s nimi dále pracovat. Můžeme jim například pomoci s hledáním zaměstnání, aby byli soběstačnější. K tomu pomůže třeba čisté oblečení. Pokud člověk přijde na pracovní pohovor špinavý, je takřka jasné, že neuspěje,“ uvažuje vedoucí zařízení Jakub Novák. Důležitý je také přístup k internetu, díky němuž si budou moci klienti nabídky v klidu prohlédnout.

Nové využití vily, která se nachází naproti zahrádkářské kolonii, však řadu místních znepokojuje. „Je hezké, že dům ožije. Pamatuji si, když v něm sídlila vojenská správa. To už je ale mnoho let a od té doby působil opuštěně. Trochu se ale obávám, že se nám tu budou zdržovat problémoví lidé,“ obává se 67letý Josef, který žije nedaleko.

Jeho obavy ale Novák vyvrací. Klienti budou muset dodržovat přesně stanovená pravidla a řád areálu, aby se v něm ani jeho okolí zbytečně neshlukovali.

„Klient může přijít kdykoli v pracovní době. Ta bude od listopadu každé pondělí a středu od devíti do 16 hodin. V úterý, ve čtvrtek a v pátek bude otevřeno od osmi do čtyř odpoledne. Zazvoní u branky a pracovník si ho vyzvedne. Odvede ho dovnitř, kde využije službu, a pak ho odvede ven. Při odchodu mu vždy připomene, že je zakázané zdržovat se v okolí. To je běžné u všech našich center,“ přiblížil Novák.

Otevření centra bylo naplánované už na rok 2021. Kvůli covidové pandemii se však plány zpozdily. Jde o jedinou adiktologickou službu s větší kapacitou, která v České republice letos vznikla.