České Budějovice mají ani ne 100 tisíc obyvatel, Strakonice 24 tisíc, Prachatice 11 tisíc obyvatel.

Ve všech městech už dvacet let funguje kontaktní centrum pro závislé na drogách. Teď by potřebovala centra více zaměstnanců, aby nápor lidí zvládla. Jen v Budějovicích tam pravidelně dochází na 600 narkomanů a právě v těchto městech přišlo v některých pandemických měsících do poraden až o 70 procent narkomanů více.