Tipy, jak porazit pásmovou nemoc. S opatřeními začněte už před odletem

V anglickém originále tvoří název pásmové nemoci spojení slov jet (tryskové letadlo) + lag (zpoždění). Jde o nepříjemný stav, který nás může postihovat při rychlém přechodu více časových pásem, a to především u mezikontinentálních letů, který je spojen s tzv. biorytmickou zátěží.

Rady do letadla Během letu jezte spíše lehké jídlo bohaté na vitaminy a bílkoviny. Snížíte tak riziko zažívacích problémů. Upřednostněte ovoce a zeleninu před těžkými, kaloricky bohatými a tučnými jídly. Pijte dostatečné množství nealkoholických nápojů s nízkým obsahem cukru, vyhněte se alkoholu a nadměrnému množství kofeinu.

„Jet lag“ může mít za následek nepříjemné příznaky, jako jsou nespavost, zhoršení koncentrace nebo trávicí problémy. Abychom minimalizovali jeho dopad na náš organismus, je dobré mu předejít několika preventivními opatřeními.

Potíže s výkonem

Porucha spánkového cyklu může nastat tehdy, pokud vnitřní biologické hodiny, nazývané cirkadiánní rytmus, neodpovídají místnímu dennímu cyklu světla a tmy. Jednoduše řečeno, vnitřní hodiny organismu se dostanou do konfliktu s časem v místě pobytu. Tyto vnitřní hodiny obvykle fungují tak, že podporují bdělost během dne a spánek v noci, což je důležité jak pro naše fyzické, tak i pro duševní zdraví.

Bohužel při cestování do jiných časových pásem se mohou tyto hodiny zcela „rozhodit“. V takovém případě dojde k narušení spánkového cyklu, který pak obvykle přetrvává, až dokud se cestující nepřizpůsobí novému časovému rytmu v cílové destinaci.

„U sportovců může dokonce jet lag ovlivnit i jejich sportovní výkon. Někteří jedinci se můžou cítit podráždění nebo se u nich mohou objevit problémy s duševním zdravím,“ upozorňuje farmaceutka Ivana Lánová z Benu.

Štěstí přeje připraveným

Před odletem je dobré myslet na opatření, která pomohou minimalizovat vliv „jet legu“. Několik dnů před cestou je dobré chodit spát o něco dříve, čeká-li nás cesta na východ, a naopak později, cestujeme-li na západ.

Pokud přiletíte večer, omezte používání všech elektronických přístrojů s modrým světlem a zkuste co nejdříve usnout. Pokud odpoledne, snažte se vydržet co nejdéle do večera. V tom vám může pomoci, když vyrazíte ven na slunce, které tělo pomůže udržet v bdělém stavu.

Pokud to jde, zvolte let, ve kterém se minimalizuje ztráta spánku, tj. při letu na východ je vhodnější upřednostnit noční let a při letu na západ let denní. V prvních dnech po příletu buďte opatrní s fyzickou i psychickou aktivitou.

Pomoc z lékárny

Další z možností je užití některého z volně dostupných léčivých přípravků s obsahem melatoninu.

„Melatonin je látka, kterou produkujeme sami a hraje důležitou roli v našem spánkovém cyklu. Kromě toho, že nám pomáhá usnout, reguluje i náš cirkadiánní rytmus, tedy biologické hodiny, které ovlivňují spánek, chuť k jídlu a další funkce organismu,“ vysvětluje Lánová. Pro pomoc s usínáním lze použít i některé z volně prodejných přírodních nenávykových hypnotik.