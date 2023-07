Pět věcí, které by vám rozhodně neměly chybět v cestovní lékárničce

Možná (tedy v ideálním případě) ji nebudete vůbec potřebovat, ale pokud na to přijde, věřte, že oceníte její přítomnost. Málokdo však ví, co by v takové cestovní lékárničce nemělo rozhodně chybět. Co si všechno přibalit kromě léků na teplotu a bolest?

Antihistaminika a prášky proti alergii

Pokud trpíte alergií, pravděpodobně je pro vás samozřejmostí, že s sebou stále nosíte prášky na zmírnění alergických příznaků. Může se ovšem stát, že o své alergii zatím ani nevíte. Mnoho z nás zaregistruje intoleranci na určitou potravinu nebo rostlinu, která třeba v Česku ani není, až když s ní přijde poprvé do kontaktu během cestování.

Vyhněte se proto nepříjemným situacím a přihoďte si s sebou do tašky antihistaminika a prášky na utlumení nepříjemných alergických reakcí, ať už se jedná o nepříjemné pálení úst, kožní vyrážky či respirační potíže a svědění očí.