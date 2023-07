Cestování jako lék. Může vás zachránit před syndromem vyhoření

Každý potřebuje na chvíli vypnout a hlavně vypadnout z každodenní rutiny, která zahrnuje vstávání, práci, starost o rodinu, dům a zahradu a podobné záležitosti. To platí i v případě, že vás tyto věci vlastně vůbec neobtěžují.

Všechno, co je zajeté a trvá tak dlouho, že se od toho už neumíte odpojit, se stane postupem času větší či menší přítěží, ať chcete, nebo ne. Nejlepším způsobem, jak to přerušit, je vyrazit na cesty. Možná si je vychutnáte mnohem víc, když budete vědět, jak moc vám ve skutečnosti prospívají.

I víkendový relax pomůže

Je jedno, jak cestujete – zda autem, vlakem, letadlem – i na jak dlouho. Podle vědeckých výzkumů má už víkendový výlet pozitivní přínos. Čím déle se ale vzdálíte od reality, tím je to ovšem lepší.

„Cestování, které není spojeno s prací, má spoustu přínosů. Hlavním je, že dokáže člověka během chvilky odříznout od starostí a problémů, které normálně řeší,“ popisuje to psycholog Paul Simone a pokračuje: „Proto má neuvěřitelně pozitivní dopady nejen na zdraví jedince, ale i na jeho vnímání reality a třeba také na vztahy nejen s partnerem, ale i s ostatními lidmi a světem jako takovým.“

Právě to, že vypustíte z hlavy každodenní běsy a začnete myslet mnohem víc na sebe, má velmi brzy za následek jednu důležitou věc – mnohem lépe se vám spí.

„Nedostatek nočního odpočinku je nebezpečný. Nese s sebou chronické srdeční choroby, cukrovku 2. typu nebo i deprese,“ komentuje to zaměstnanec spánkové laboratoře Jeff Dean. Proto je cestování přímo zázračným medikamentem. Proč tomu tak je? Jste totiž v klidu a prožíváte mnohem víc nezvyklých věcí. Tělo i duše se tak rychleji nechají ukolébat.

Zažeňte syndrom vyhoření

Vyrazit do neznámých končin vás ale také inspiruje k tomu pozměnit nějak svůj život, a to v tom nejlepším slova smyslu. Poznáváte ho totiž z jiných úhlů, sami sebe vnímáte mnohem niterněji než ve chvílích, kdy se pořád za něčím honíte. To má spoustu pozitivních důsledků. Například to dokáže zahnat syndrom vyhoření.

Důležité je měnit krajiny Vypadá to sice možná podivně, ale už jenom to, když se ráno vzbudíte a uvidíte z okna jinou scenérii, vás činí šťastnějšími. Vyplývá to alespoň ze studie, kterou vypracovali vědci na podnět časopisu Nature. Proto byste měli do svého života pravidelně zařazovat aktivity, při kterých spatříte také něco jiného než pořád jen vaši ulici. Odborníci doporučují turistiku, cyklistiku, lyžování, létání, ale také plavání s plaveckými brýlemi na očích, šnorchlování či potápění. I pohled pod hladinu vám totiž zvedne náladu.

„Poslední výzkumy ukazují, že jím nějakým způsobem onemocnělo víc než 50 procent lidí v Americe a Evropě,“ upozorňuje přitom Paul Simone. Jen v Česku jím podle výzkumu Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze trpí pětina lidí, přičemž nejohroženější jsou vrcholoví manažeři, lékaři, zdravotníci, učitelé, policisté a soudci. „Cestování dá nejen jim nadhled. A ten je inspirativní. Ukáže, co si se životem počít,“ doplňuje odborník.

K tomu přispěje i fakt, že vidíte, jak žijí lidé jinde, co je zajímá a jak malicherné můžou být vaše problémy. Na to nemusíte jezdit do exotiky – stačí opravdu jiný kraj.

„Já jsem z velkého města. A vždycky, když přijedu někam na ves nebo nějaký čas chodím po horách, mi lidi, které potkávám, ukážou, jak jiný může život být. Klidnější, jednodušší, ale také s mnohem zásadnějšími výzvami. To mi dává šanci na něco, čemu já říkám odstředění,“ říká cestovatelka Petra, která tím myslí jakýsi restart své duše a umění soustředit se na skutečné a nikoli umělé vytvořené věci a problémy. A naopak – radovat se z věcí, které dosud měla za nudně normální.

Není to o tom, že na cestách nemáte žádné starosti. Samozřejmě na ně narazíte. A také je musíte rychle řešit. Tím si dokazujete, že umíte reagovat, podřídit se situaci a poradit si i v obtížnějších chvílích.

„Cestování proto zvedá člověku i sebevědomí,“ uznává psycholog. Tím pádem se vám hned zlepší nálada. „Už jenom plánování cest přinese spoustě lidem uspokojení,“ usmívá se specialista a hned přidává vysvětlení tohoto stavu: „Zapojuje totiž jejich fantazii a dovoluje žít aspoň chvíli beztrestně ve snech. A to je zvláště v dospělosti ojedinělé a krásné.“

Ze všeho řečeného je jasné, že cestování vám prospívá. Utužuje lásku, přátelství, umožňuje poznat sebe sama. Je to relax i cesta do nitra vlastní duše.