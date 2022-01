Špatným smrkáním a kašláním si můžete škodit. Naučte se správnou techniku

Ucpaný nos nebo zahleněné plíce? Pokud se někde něco pevněji usadí, pokoušíme se toho zbavit vyvinutím většího tlaku. Ve skutečnosti bychom však měli se svými dýchacími cestami nakládat mnohem šetrněji.

Při příliš silném tlaku se totiž nosní sekret včetně virů dostává nejen do kapesníku, ale i do vedlejších nosních dutin. A když se tam začne hromadit, může to vést k jejich zánětu.

Šetrná technika chrání vaše průdušky

Odborníci radí při smrkání přidržet jednu nosní dírku a vysmrkat se do kapesníku jen s vyvinutím mírného tlaku. Nejzdravější alternativou ke smrkání je nicméně popotahování nosem, jako to dělají děti. Nejste-li zrovna ve společnosti, můžete se k němu klidně vrátit.

Náš bronchiální systém je široce rozvětvený a jeho poslední články, tzv. průdušinky, jsou tenké jako náplň do mikrotužky a velice citlivé. Může je poškodit už jen nekontrolovaný záchvat kašle, protože při něm vzduch vystřeluje ven z těla rychlostí 100 km za hodinu.

Je to sice dobré k tomu, aby s sebou vzal cizí tělíska nebo nahromaděný hlen, když ale vzduch unikne, vzniká vakuum. Průdušky se v důsledku toho smrští a narazí na sebe, takže na nich vznikají otoky a malé trhlinky.

Ty se běžně zhojí během dvou až tří dnů. Pokud jde ale o kašel silný a přetrvávající, jsou průdušky drážděny i nadále.

Jako ochrana tedy platí kašlat jen opatrně do záhybu lokte. Tváře by se přitom měly nadout, čímž se vytvoří malá vzduchová bariéra a průdušky i jejich rozvětvená zakončení nebudou vystaveny až tak silným otřesům.

Co s kašlem: tišit, nebo uvolnit?

Ztišení: V momentě, kdy se nachlazení ohlašuje škrábáním v krku, je možné použít rostlinné přípravky (například ty s podbělem, proskurníkem lékařským nebo jitrocelem), které pokryjí sliznici dýchacích cest ochranným filmem, a zakryjí tak receptory kašle. Ztiší především suchý kašel, který nás v noci okrádá o nezbytný spánek.

Uvolnění: Pokud se v průduškách začíná tvořit sekret, je nezbytné vysadit užívání prostředků na ztišení kašle. Tady už totiž organismus spouští samoočistný proces a průdušky se chtějí spolu s hlenem zbavit patogenů. V této chvíli pomáhá pít hodně čajů s rostlinnými látkami (třeba s výtažky z tymiánu, eukalyptu nebo myrty), které celý proces usnadňují a napomáhají tomu, aby se hleny snadněji uvolňovaly a neusazovaly se v plicích.

Když kašel nechce přestat

Ústní brzda: Při silném dráždění ke kašli vám přinese úlevu následující cvičení, protože pomáhá zpomalit proud vzduchu.

Postup: Nejprve se uvolněně nadechněte nosem. Poté vydechněte přes rty lehce stisknuté k sobě – tváře přitom nenafukujte. Vzduch nechte proudit ven jen pomalu a kontrolovaně.

Pozice vozky: Tato pozice vsedě pomáhá po silném záchvatu kašle znovu získat kontrolu nad dechem. Potřebujete jen mít kam se posadit.

Postup: Usedněte na židli a lokty se opřete o stehna mírně rozkročených nohou (na šířku boků). Horní část těla lehce předkloňte, břicho nemá být stlačené (můžete si rozepnout knoflík u kalhot). V této pozici se uvolněně nadechujte nosem a vydechujte přes ústní brzdu.