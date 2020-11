Není kašel jako kašel. Zjistěte, který vás trápí a lečte ho správně

Rozhodli jste se pro jistotu zajít k lékaři? První věcí, na kterou se zeptá, bývá obvykle to, jestli vás trápí suchý, nebo naopak vlhký kašel. Na to není vždy tak snadné odpovědět.



Člověka totiž často sužují oba dva typy kašle: ráno většinou ten vlhký, protože tělo potřebuje vyloučit hleny nahromaděné během spánku, a v noci ho leckdy budí nepříjemný dráždivý suchý kašel, kvůli kterému se často ani nevyspí. Jak tedy od sebe oba typy kašle spolehlivě odlišit?

Vlhký kašel produkuje hlen

V tomto případě organismus produkuje velké množství hlenu, který ulpívá na sliznicích dýchacích cest a způsobuje silné nutkání ke kašlání. Hlen bývá často hustý a mazlavý, proto je ho také velmi obtížné vykašlat, což nahrává dalšímu množení nežádoucích virů a bakterií.

Tady pomáhají přípravky ze skupiny tzv. expektorancií, které ovlivňují strukturu hlenu a ředí ho, čímž výrazně usnadňují jeho vykašlávání. Někdy vám může lékař předepsat také nízkou dávku antitusik (léky snižující dráždivost ke kašli), ovšem pouze na noc, abyste se mohli alespoň trochu vyspat.

Suchý kašel intenzivně dráždí

Při tomto druhu kašle člověk cítí silné dráždění a nutkání ke kašlání, ale zároveň se mu nedaří nic vykašlat. Proto se tento kašel označuje jako neproduktivní (na rozdíl od vlhkého) – to znamená, že se při něm nevytvářejí žádné hleny.

CHOPN, když jsou plíce v ohrožení Kašel trvající několik měsíců může být také příznakem chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), zánětlivého onemocnění vyvolaného vdechováním škodlivých látek, zejména tabákového kouře. Příznaky ovšem většina postižených podceňuje, případně je připisuje stresu, snížené imunitě, chřipkové epidemii apod. Kromě toho bývá přece běžné, že kuřáci kašlou a chrchlají, a když dobíhají na autobus, pořádně se u toho zadýchají. Takové potíže nejsou pro spoustu lidí dostatečným důvodem k tomu, aby navštívili specialistu. Jenže pak už může být pozdě. Jestliže tedy trpíte zmíněnými příznaky (kašel trvající několik měsíců, dušnost, která se zhoršuje při tělesné námaze nebo během nachlazení, vykašlávání hlenu), neodkládejte návštěvu u lékaře. A je úplně jedno, že jste s kouřením už dávno skoncovali. Nebezpečí totiž hrozí také bývalým kuřákům.

Jeho původcem bývá obvykle virová či bakteriální infekce dýchacích cest. Suchý kašel lze léčit pomocí už zmíněných antitusik. Tento druh kašle se obvykle vyskytuje na začátku onemocnění. Později ale může přejít do fáze vlhkého kašle, kdy se zvyšuje produkce hlenu.

Varovný signál nemocných průdušek

Kašel může poukazovat i na zánět průdušek (bronchitida), který se rozvíjí náhle, většinou po předchozím nachlazení. Na vině jsou přemnožené viry nebo bakterie, které mají za následek hromadění hlenů způsobujících kašel. Ten obvykle trvá 10 až 20 dnů, než úplně odezní.

Může být suchý i produktivní, provázený vykašláváním čirého, žlutého či nazelenalého hlenu, někdy také s příměsí krve. K dalším projevům akutního zánětu průdušek patří dušnost, bolest v krku, rýma a překrvená nosní sliznice, bolest hlavy, horečka a zimnice, nepříjemný pocit na hrudníku, nadměrná únava, bolest svalů a zad. Tyto potíže proto nikdy nepodceňujte a nechte se vyšetřit lékařem.

Kašel, bolest hlavy, nevolnost a silná únava, příznaky typické pro chřipku, můžou však někdy signalizovat ještě mnohem závažnější problém. Zvlášť pokud se přidá ještě dušnost. V takovém případě na nic nečekejte a bez dalšího zdržování uhánějte na pohotovost. Mohlo by se totiž jednat také o zápal plic – a to není žádná legrace. Pokud ho podceníte, mohli byste na to ošklivě doplatit.

Důkladné zotavení vyžaduje čas

Léčba kašle je tak trochu běh na dlouhou trať. Rozhodně nečekejte, že se ho zbavíte do tří dnů. Spousta lidí by však uvítala rychlé řešení, což je také důvod toho, že po několika prokašlaných nocích vyrazí ke svému lékaři a chtějí předepsat antibiotika.

Tím si ale ve finále spíš uškodí. Nedají totiž tělu možnost, aby se s problémem vypořádalo samo vlastními silami. Ať se vám to líbí, nebo ne, zotavení je proces, který si žádá určitou dobu.

K tomu, abychom se zbavili běžného kašle, potřebujeme obvykle dva týdny až měsíc.

Pokud jste tedy pouze nachlazení, kašlete a nemáte jiné závažné potíže, nezatěžujte svůj organismus užíváním dalších syntetických léků a dejte mu čas a prostor k tomu, aby se sám vrátil do normálu. Nebo si pomozte osvědčenými lidovými radami a metodami, které vám uleví.