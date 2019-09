Falešná lékařka prováděla plastické operace a zohyzdila několik lidí

Alyona je původem z Ruska a má nyní přezdívku Doktorka Frankensteinová. Pacienty nalákala na levné operace, pak jim provedla plastiky, které je místo zkrášlení zohavily. Jedna z pacientek si nechala operovat víčka a nyní nemůže zavřít oči, protože jí falešná lékařka odebrala příliš mnoho kůže. Navíc se jí do očí dostala nebezpečná infekce.

Další pacientka má každé ňadro jinak velké. Jiná měla po augmentaci v ňadru obrovský absces, který jí zanechal v kůži díru, z níž vytékal hnis.

Kromě toho Alyona ženám odoperovávala přebytečnou kůži a zanechala je s nevzhlednými jizvami, do kterých se dostala infekce. Operace měla podle serveru Daily Mail také provádět ve svém sklepě, kde neměla potřebné náčiní ani věci na sterilizaci.

Verdy byla nějaký čas zaměstnána i na jedné z ruských nejmenovaných klinik. Prokazovala se falešnými certifikáty i informacemi o studiích a předchozích pracovních zkušenostech.

Vyšetřování a hrozba vězení

Právě nepovedené operace v této instituci zažehly vyšetřování. Kdyby se nerozběhlo, pacienti by se zřejmě ani nedovolávali spravedlnosti, protože se styděli a báli se přiznat, že operace podstoupili jen kvůli extrémně nízké ceně a nátlakům ze strany Verdy.

„Tato paní mi provedla operaci, při které mi odstranila přebytečnou kůži na břiše. Kusy mé kůže se válely po operaci na zemi jako kus hadru. A zašila mě tak těsně, že mě i kůže v oblasti genitálií bolestivě táhla směrem k břichu,“ svěřila se pro REN Tv třiatřicetiletá pacientka Anastasia, která musela podstoupit další operaci na jiné klinice.

Uvedla, že s operací souhlasila mimo jiné kvůli tomu, že si ji falešná lékařka předem vyhlédla a k operaci ji přemluvila. „Nejdřív mě ponížila tím, že mi řekla, jak jsem odporná a jak potřebuji operaci. Pak mi nabídla své skvělé a levné služby,“ doplnila.

Anastasia nabádá všechny, kteří zvažují operaci na neprověřených klinikách za velmi malé peníze, aby si to rozmysleli. Podle ní by nízká cena měla pacienty odradit a doufá, že neudělají stejnou chybu jako ona. A také věří, že se falešná lékařka dostane na dlouhou dobu do vězení.