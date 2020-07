Ruský policista žije deset let s kulkou v hlavě

„Kulka mě zasáhla během přestřelky s místním gangem během přepadení obchodu. Proletěla mi celým mozkem a zarazila se uvnitř. Lékaři si mysleli, že je to konec. I moje rodina už myslela na nejhorší,“ svěřil se policista serveru Daily Mail.

Několik dnů byl Vladimir v kómatu, když se probral, pamatoval si přesně, co se stalo. Netušil však, v jakém stavu se nyní nachází a jaké riziko mu hrozí. Po návratu z nemocnice šel do invalidního důchodu. Před nedávnem se stal tatínkem.

Nyní si užívá pětiměsíční dcerku a doufá, že bude žít dlouho. „Říkali mi, že šance na přežití a normální život je pouze jedna ku milionu. Zdá se, že zrovna já jsem ten šťastný,“ pokračoval.

Stále má obavy, aby se kulka nepřemístila někam, kde by mohla napáchat nevratné škody. Moc dobře si pamatuje, jaké to bylo po probuzení z kómatu, kdy nemohl chodit a byl na přístrojích.

„Jen jsem vnímal ten šum okolo a lékaře v bílých pláštích. Nemohl jsem se pohnout a cítil jsem se bezmocný. S kulkou budu žít do konce života. Podle lékařů by mi její vyndání zcela jistě způsobilo smrt,“ doplnil. Dnes je tomu již deset let, co přežil svou vlastní smrt. Ze svého příběhu si dělá legraci. Na letišti pokaždé pípá na kontrole a musí ukazovat dokumenty, že má opravdu kulku v hlavě.

„Když se mi narodila dcerka, všechno mi začalo dávat smysl. Přežil jsem, abych mohl dát život této úžasné bytosti. Teď jsem opravdu šťastný,“ dodal.