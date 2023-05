Deset zabijáků erekce. Škodit může stres, kouření i kastrační partnerka

Nepřiměřená očekávání

Psychika podle odhadů odborníků stojí za poruchami erekce u mladších mužů ve 30 až 40 procentech případů.

„Častokrát je to příčina u mladých chlapů na začátku sexuálního života, kteří si na internetu přečtou, co se od nich očekává a zjistí, jak moc velký penis by měli mít. U mladých úspěšných lidí je to jinak – dávají výkon tak na 200 procent a neodpustí si selhání,“ vysvětluje uroložka Monika Purmová z Urologické kliniky UroKlinikum Praha.

Kastrační partnerka

Další psychickou příčinou může být nesoulad v partnerském vztahu. Špatná komunikace, obavy, hádky – to vše samozřejmě ovlivňuje i sexuální život.

„Takzvaná kastrační partnerka svému partnerovi není oporou a ‚shazuje ho‘. Někdy stačí, že vztah není harmonický. To vše vede k psychologické příčině,“ uvádí uroložka Purmová. A dodává, že řešením této situace může být párová terapie.