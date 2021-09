Když tělo volá o pomoc. Dejte si pozor na padání vlasů i poruchu erekce

Kdyby to byl stroj, musel by mít v sobě snad stovky závitů, ozubených koleček a matiček. A všechno by do sebe mělo perfektně zapadat.

Pokud by se to nestalo, vyslala by taková technická věc chybovou hlášku a byl by klid. Naše tělo to dělá zrovna tak. Jen člověk si „volání o pomoc“ někdy vůbec neuvědomí. Nabízíme proto malý návod, na co si dát pozor.



Poruchy erekce

Není to jen zapeklitý problém ve vztahu dvou lidí. Příčiny problémů s erekcí mohou mít souvislost jak s fyzickou, tak psychickou kondicí. Mluvíme teď hlavně o stresu, době kladoucí na muže přehnané nároky anebo prostě o vlastním podceňování se. Pokud potíže trvají déle než půl roku, měli byste navštívit odborníka. A rozhodně nejen kvůli sexu. Vyšetření také dokáže odhalit závažné choroby, například kardiovaskulární važné onemocnění.

„Tepny penisu jsou mnohem užší než tepny srdce, ucpou se rychleji,“ vysvětluje lékařka Monika Purmová z pražské urologické kliniky UroKlinikum. Organismus tak může varovat třeba před infarktem či mozkovou příhodou. S těmito potížemi jsou ovšem někdy spojeny i ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc, epilepsie či cukrovka.

„Nicméně jestliže pacient pravidelně absolvuje preventivní prohlídky u praktického lékaře, cukrovka by měla být odhalena dříve,“ říká odbornice.

Vypadávání vlasů

Průměrně člověk ztratí přibližně 50 až 100 vlasů denně. Když vám vlasy padají víc, zamyslete se. Možná máte jenom málo vitaminu B, železa a zinku. Můžete ovšem také prodělávat hormonální změny, brát nevhodné léky, být ve stresu anebo trpět alopecií.

Oko je okno nejen do duše Oči umějí hodně napovědět. Nabízíme pár příkladů jak.

Pokles víček a zhoršený pohyb oka – kromě mozkové mrtvice může pokles způsobovat i rostoucí mozkový nádor. Může se k tomu přidat dvojité vidění. Nažloutlé skvrny kolem očí – nejde jen o estetický problém. Může se jednat i o známku vysoké hladiny cholesterolu. Opuchlé nebo červené oči – tak to je jasná alergie, zvláště pokud oči i pálí a slzí. Jindy se ale jedná jen o nedostatek spánku nebo dlouhé sledování monitoru počítače.

Překvapivě však může padání vlasů souviset také s oční vadou. Nejčastěji se kvůli tomu odhalí špatně nastavené dioptrie nebo cylindry. „Oko se extrémně namáhá při zaostřování obrazu, čímž je drážděné velké množství nervových vláken. Celý komplikovaný proces na úrovni mozku vede k nadměrnému vypadávání vlasů,“ uvádí lékařka Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize.

Neuhasitelná žízeň

Pijete, a přesto jste stále žízniví? Jednou z příčin může být, že jíte příliš soli. Pokud je ovšem žízeň doprovázena častým nutkáním na močení, může jít o příznaky cukrovky. Nechte si proto změřit hladinu cukru v krvi – optimální hodnota se pohybuje okolo 5,5 mmol/l.

„Moderní postupy léčby umožňují diabetikům vést stejně kvalitní život jako zdraví lidé, v první řadě ale záleží na vůli pacienta dodržovat veškerá léčebná doporučení,“ vysvětluje Marta Klementová, vedoucí lékařka diabetologického centra DIAvize v Praze. Nenechte to zajít tak daleko a zkuste se léčbě pokud možno vyhnout. Třeba tím, že se o sebe budete konečně lépe starat.