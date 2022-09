Tichý zabiják plodnosti. Co se děje v těle při endometrióze

Přestože je poměrně běžným onemocněním, a dokonce se dnes řadí mezi civilizační choroby, mnoho lidí o ní vůbec neví. A tudíž její symptomy nevnímá. Stejně tak na tom byla před pár lety i Štěpánka.

„Asi tak dvakrát do měsíce, vždy kolem období periody, jsem trpěla obrovskými bolestmi v podbřišku. Přičítala jsem to ale menstruačním příznakům a v podstatě to nechala být,“ vypráví.

Změna nastala, když chtěla otěhotnět. Lékaři u ní endometriózu okamžitě objevili. Léčila se, bolesti ustoupily. Potomka však přivedla na svět až po umělém oplodnění. Pokud tuto nemoc máte a chcete se stát rodičem, je to jediná cesta.

„Když se to povede a žena otěhotní, může se tím nemoc zklidnit a potíže ustoupit,“ říká Hana Višňová, vedoucí lékařka IVF CUBE. Štěpánka je za to opravdu vděčná. „Pořád říkám: nepodceňujte endometriózu,“ vzkazuje ostatním.

Projeví se křečemi a silnou periodou

Co přesně tedy tato diagnóza obnáší? Jde v podstatě o nejběžnější gynekologické onemocnění žen v reprodukčním věku. Trpí jím dvě z pěti žen dané kategorie, na světě je to skoro 200 milionů pacientek, o kterých se ví. Neplodnost je jejím základním projevem. Vyznačuje se však také bolestí v zádech během cyklu, menstruačními křečemi, těžkostmi s močením během periody i silným a dlouhým krvácením v tomto období. Je navíc hodně nevyzpytatelná.

„U žen se může objevit kdykoli během dospělého života a její symptomy se mohou v čase měnit,“ referuje lékařka Hana Višňová a pokračuje: „Proto je možné, že i žena, která v určitém věku endometriózou onemocní, už třeba dítě nebo děti má.“

Svou roli hraje genetika i kouření

Bránit se této nemoci je velice těžké, protože nikdo neví, co ji způsobuje. Svou roli hraje genetika, konzumace alkoholu i kouření, ale onemocnět můžete i bez toho. Jde o to, že sliznice dělohy se dostane mimo ni, ale chová se, jako by v ní stále byla. Jednou za měsíc se přetrhne a krvácí.

„Krev ale nemá kam odejít, a tím pádem v orgánech v její blízkosti vzniknou záněty,“ vysvětluje to gynekoložka Tracy Johnsonová.

Léčí se buď operativně nebo hormonální terapií, případně také podáváním léků. Sami na ni máte jen malý vliv. Ve chvíli, kdy udeří, vám proti bolesti pomohou horké koupele nebo přikládání teplých polštářků na dané partie.

Všeobecně se doporučuje zdravě jíst. „Ukazuje se, že endometriózou trpí víc ženy, které mají malou spotřebu ovoce a zeleniny a jedí naopak hodně červeného masa,“ říká lékařka. Podle ní jsou tady nakonec i alternativní možnosti jako masáže, ajurvéda, bylinná medicína či akupunktura.