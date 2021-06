Bolest i neplodnost. Zjistit diagnózu trvá roky, říká žena s endometriózou

Při endometrióze se sliznice dutiny děložní nachází i jinde v těle a reaguje na hladiny pohlavních hormonů. Jakými příznaky se u vás nemoc projevila?

Když jsem přestala kojit své druhé dítě, tak jsem najela na přirozený cyklus, do té doby jsem brala antikoncepci. Objevila se u mě silná menstruace. Tak silná, až jsem měla pocit, že jsem potratila. Bylo jasné, že se něco děje. Přidalo se také krvácení a špinění mimo menstruaci. Ale přikládala jsem to tomu, že jsem po dvou porodech, přestala jsem kojit a myslela jsem si, že se tělo musí dát dohromady. K tomu bolestivý sex. Když už to trvalo skoro rok a půl, říkala jsem si, že bych měla zajít k doktorovi. Potom jsem si nahmatala bulku a zpanikařila. Ta bulka u mě také urychlila diagnózu.

Bolestivá stolice, bolesti při močení, při sexu, velmi silná menstruace. Všechno tabu věci. A jsou to jevy, které spolu zdánlivě nesouvisí a žena si je vůbec nespojí a gynekologovi se nesvěří.