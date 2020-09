Moderátorka radí, jak na mladistvý vzhled. Klíčem k úspěchu je česnek

O svém receptu na mladistvý vzhled se rozpovídala v televizní show This Morning Today. „Jde o celkovou změnu životního stylu, který většina nevede ke svému tělu příliš příznivě. Je potřeba myslet na zdraví, protože máme jen jedno. Základem jsou správné potraviny,“ rozpovídala se.

Podle moderátorky je především koření tím nejdůležitějším, co bychom svému tělu měli dodávat. Nemůže dopustit na skořici, kurkumu a rozmarýn. Navykla si dávat je do každého jídla. Bylinky a koření si sama připravuje.

„Mám odzkoušené, že v dobrém smyslu ovlivní vaši náladu a zlepší stav pleti. Je to jen na vás. Prozrazuji to, co mám léta osvědčené,“ pokračovala půvabná bruneta, které lidé hádají i o dvacet let méně.

Na kůži celého těla nepoužívá mnoho let žádné krémy. Stačí jí pouze čistý olivový olej, kterým se promazává. Je to podle ní skvělé na vrásky, celulitidu i suchou kůži.

Tonia se řídí pravidly, které pochází z řecké kultury. Právě tam ženy pečují o svůj zevnějšek pomocí přírodních produktů, kterým důvěřují a mají je odzkoušené i předešlými generacemi. „Nikomu nic nevnucuji. Pouze ukazuji cestu, kterou by se mohli vydat. Každá dobrá zkušenost je k nezaplacení,“ doplnila.

I stravu má bohatší na zeleninu a ovoce. Často si dopřává rajčata v bio kvalitě, lilky a cukety. Zatímco mnoho žen z jídelníčku vynechává pečivo, ona sama nedá dopustit na čerstvý chleba. Ten z jídelníčku nikdy nevyškrtla a myslí si, že tělu ani postavě v přiměřené míře nemůže škodit.

Zkušenosti se svým stravováním a životním stylem dokonce sepsala i v knize The Secrets of Spice. „Dozvíte se, jak je česnek skvělý pro zdravý sexuální život. Zvýší sexuální apetit a posílí zdraví,“ dodala. O jeho nepříjemném zápachu po konzumaci se nezmínila.