Pět otázek a odpovědí na téma chůze. Prospívá imunitě a pomáhá zhubnout

Pokud pravidelně necvičíte, ale chcete se cítit lépe, doplnit si energii a zvýšit imunitu, je chůze jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout. Aktuální roční období je ideální na to, abyste chůzi zařadili do svého každodenního života. Vyčistíte si hlavu, poznáte nová místa a krůček za krůčkem také můžete dosáhnout své vysněné postavy. Poradíme vám, jak na to.

Jaké jsou výhody chůze?

Chůze nejen zlepšuje pevnost a zdraví našich kostí a svalů, ale také pomáhá vyčistit hlavu. Studie potvrzují, že chůze pomůže snížit projevy úzkosti nebo deprese. Fyzickou aktivitou podpoříte peristaltiku (pohyb) střev. Chůze posiluje imunitu, otužuje a nějaká rýmička si na vás jen tak nepřijde. Chodit pěšky může kdokoliv, kdykoliv a v kterémkoliv věku.

Měla jste náročný den v práci? Běžte na procházku. Osvěžíte si mysl, zlepšíte si náladu a uděláte něco pro své tělo. Zpříjemněte si den, cestou se klidně zastavte v kavárně na kávu.

Kolik toho musíte ujít, abyste viděli výsledky?

Odborníci doporučují, abychom se 5 dní v týdnu věnovali alespoň 30 minut cvičení střední intenzity. Dobrou zprávou však je, že to nemusí být v kuse. Můžete to rozdělit na 15minutovou procházku ráno, například do práce, a 15minutové cvičení večer doma. Nezapomeňte, že jakýkoliv pohyb, i když jen krátký, je lepší než žádný. Výhodné je obecně chodit co nejvíce pěšky.

Uvědomte si, že čísla jsou jen přibližná, záleží na mnoha faktorech, kolik kalorií spálíte. Třeba na tom, jak půjdete rychle, jakým terénem, jak dlouho, kolik vážíte, v jaké jste kondici a tak dále.

Jak začít s pravidelnou chůzí?

Je to lehčí, než se zdá, nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí pohodlné boty. Až vyrazíte, buďte připravena i na nepřízeň počasí, ráno vyjdete a svítí slunce, ale odpoledne klidně může být pořádný vichr, déšť, kroupy… To přeháníme, ale platí: oblečení vrstvěte! Vezměte si s sebou lahev s vodou. Začněte zlehka a postupně si trasy prodlužujte. Pokud nejste zvyklá chodit, můžete začít 10minutovou obchůzkou kolem bloku.

Ideálním společníkem jsou sportovní hodinky (nebo aplikace v mobilu), pomohou vám hlídat, kolik kroků asi tak denně ujdete. Pak taky je skvělé procházet se ve dvou (s kámoškou, sousedkou, kamarádem, manželem), všechno je pak snazší.

Jak si chůzi užít?

Zapište si vycházku do diáře, ať s ní můžete počítat a máte na ni čas. Pokud si svoje plány budete psát do diáře, bude snazší je naplnit. Zaparkujte 15 minut od své práce a zbytek dojděte pěšky. Svých 30 minut denně tak splníte s jistotou. Pokud máte možnost, vyhněte se výtahům a eskalátorům a choďte po schodech. Vyhněte se dlouhému sezení. Alespoň každou půlhodinu si udělejte přestávku a projděte se. Naplánujte si trasu do práce pokaždé jinou cestou, chce to měnit.

Stáhněte si do mobilu audioknihy a během chůze se můžete věnovat i dlouho odkládané „četbě“. Cestou si vyřiďte telefonáty. Odborníci doporučují 10 000 kroků denně, ale když nezvládnete každý den pokořit desítku, nevadí. Počítá se každý krok. A o vyšší počet kroků se můžete pokusit třeba zase zítra.

Proč právě chůze?

To je tak jasné a jednoduché! Neměli bychom zapomínat, že chůze je lidem dána, jde o náš naprosto přirozený pohyb, takový obyčejný, který ale dokáže s naším tělem i zdravím zázraky.