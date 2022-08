Tajemství správné chůze. Došlapujte na paty a vyberte vhodný terén

Hodně lidí chápe chůzi jen jako nutné zlo. Stačilo by více parkovacích míst nebo stanice autobusu přímo u vchodu do domu a byl by klid. To samozřejmě není ten správný přístup, který by měl chodec mít. Chybí čas i trpělivost chodit pěšky a taky dobré boty. Dnešní uspěchaná doba tak chůzi odsouvá na druhou kolej. Není to škoda? Je!

Vždyť je to vynikající a dostupné cvičení, už půl hodiny denně představuje balzám pro tělo i ducha, a jdete-li svižně, můžete po oněch třiceti minutách, za předpokladu, že tak chodíte každý den, shodit až tři kila měsíčně. A kdo by nechtěl být krásnější, šťastnější a štíhlejší, a to jen díky chůzi?!

Chodit je lidské

Chůze je dynamická aktivita, která může účinně zbavovat stresu. Je to naprosto přirozený pohyb, do kterého se zapojuje celé tělo. Vyplavují se při ní hormony štěstí a také se díky ní hubne.

To ostatně od chození očekává většina z nás. Aby to fungovalo, je třeba se zaměřit na rychlochůzi v ostřejším tempu, což ale mnohým způsobuje značné potíže.

Choďte správně

Začínající chodci si často stěžují na bolest zad a následně také na bolest kyčlí a kloubů. Technika chůze v tom obvykle sehrává zásadní roli.

Lidské tělo je propojená nádoba, stačí špatně došlápnout a pocítíte to v bedrech. Proto se musíte soustředit už na ten první krůček, respektive už na správné základní postavení.

Stoupněte si s nohama přesně na šířku kyčlí, prsty směřují dopředu. Když budete prsty směřovat tam, kam máte, ulehčíte kyčlím i kolenům.

V každém případě by mělo platit, že se vám při kroku ohne noha v kotníku. Jakmile se tak neděje, zatěžujete jenom jednu část chodidla. Je však nutné využívat celou jeho plochu, jinak hrozí, že se záhy dostaví bolest zad.

Jak asi správně tušíte, zde bude hrát roli kvalitní obuv, nesmí být v žádném případě tuhá. Došlapujte na paty (nikdy ne na vnitřní nebo vnější stranu chodidla) a postupně přenášejte váhu na špičky, došlap musí být měkký, kroky vždy dělejte raději kratší než delší, abyste se na chůzi dokázali soustředit.

Je také dobré dávat si pozor na terén, po kterém chodíte. Určitě je lepší měkký, betonové podloží není úplně ideální.

Jděte a meditujte

Důležité je i to, abyste si pohyb přirozeně užívali. Pokud se tak neděje, dobrá nálada se nedostaví. Jestli je na vás svižné chození příliš, zkuste to jinak a zvolte takzvanou meditační procházku. Ruce mějte založené za zády anebo je spojte u srdce jako při modlitbě a dejte se do pomalé chůze, našlapujte patami a vnímejte, jak váha těla přechází až k prstům. Oči směřují dolů, soustředíte se pouze na pohyb.

Z hlavy vypusťte vše, co se ho netýká, a zkuste s krokem sjednotit dech. Takto kráčejte zhruba dvacet minut, potom se zastavte a pokuste se vnímat jenom to, jaký je rozdíl mezi pohybem a zastavením. Praktikovat meditační procházky je vhodné všude tam, kde nepůsobí vnější rušivé vlivy, například v lese, na poli nebo někde daleko za městem.