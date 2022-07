Nejvyšší čas zout boty. Jaké jsou zdravotní výhody bosé chůze

Většině z nás přijde zcela přirozené, že denně utiskujeme své nohy uvnitř bot, kde mají jen minimální možnost pohybu, o čerstvém vzduchu ani nemluvě. Důsledkem pak často bývá zborcená klenba, vbočené palce nebo bolesti zad. Přitom stačí málo, aby naše nohy byly opět zdravé.

Kdy raději zůstat obutí Přestože je chůze naboso velmi zdravá, není vhodná úplně pro každého. Pokud například trpíte problémy s klouby (kolenním, kyčelním) nebo páteří, poraďte se předem se svým lékařem. Velmi opatrní by měli být také diabetici, u kterých se může vyskytovat neuropatie (postižení nervů dolních končetin projevující se jejich brněním a sníženou citlivostí).

Chce to je jen správně používat, to znamená k účelu, k němuž byly původně stvořeny. Tím je chůze naboso, ve vhodném terénu, tedy na přírodním povrchu. Navíc díky tomu můžeme posílit a ozdravit celé tělo.

Jak asi víte, na chodidlech se nachází obrovské množství reflexních bodů, které jsou energetickými drahami propojeny s konkrétními orgány. Při bosé procházce si tedy zároveň dopřáváte i důkladnou akupresurní masáž, a tak zásobujete svůj organismus tolik potřebnou vitální energií.

Začněte zvolna

Ještě jste to nikdy nezkusili? Pak začněte zvolna a opatrně. Nohy, které se celý život mačkaly v botách, se musí trochu otrkat. Než se vydáte na pořádný výšlap do terénu, dejte si pár úvodních otužovacích lekcí na zahradě, v parku nebo na pláži, abyste si zvykli. A hlavně odbourali všechny zbytečné strachy.

Divili byste se, kolik lidí se bojí došlápnout na celou plosku chodidla v obavě, že se poraní. V přeneseném smyslu tím odmítají vložit svou důvěru v okolní svět.

Zabořte se do šišek i oblázků

Bolí vás často nohy nebo máte problémy se zborcenou klenbou? Pak je prospěšná o to víc. Tím, jak se holá chodidla snaží popasovat s drobnými kamínky, pískem, větvičkami a různými terénními nerovnostmi, dochází ke stimulaci svalů, které při nošení bot nepracují.

Ne náhodou se tak oblíbeným trendem v posledních letech staly speciální stezky určené pro vnímání světa právě prostřednictvím bosých chodidel. Na těchto bosých chodníčcích se budete procházet po šiškách, hladkých oblázcích, kouscích suché kůry, štěrku nebo jehličí, ale můžete si také vyzkoušet, jaké to je zanořit nohy do měkkého čvachtavého bahýnka nebo do studeného horského potůčku. V České republice je v současné době víc než padesát takových stezek, kompletní seznam najdete na internetu na bosaturistika.cz.

Vytvořte si zážitkovou stezku

Anebo si vytvořte svou vlastní bosou stezku, třeba u vás na zahradě. Měla by být široká 0,75 až 1 metr a jednotlivá pole by měla být dlouhá aspoň 1,5 metru. Povrchovou zeminu stačí odkopat do hloubky 10 centimetrů. Do takto připraveného prostoru pak položte černou mulčovací fólii, abyste zabránili prorůstání plevele. Okraje stezky je vhodné oddělit obrubníky (plastovými, dřevěnými, kamennými či betonovými). Pole na začátku stezky vyplňte jemnějším přírodním materiálem, aby to pro vás nebyl šok hned od prvního došlápnutí.

Vhodný je písek, drobné oblázky, suché fazole, jemný štěrk, hladké dřevěné příčky z půlkulatiny, jehličí a podobně. Obtížnější terény (šišky, žaludy, bukvice) by měly být kratší a měl by po nich následovat příjemný terén, aby si chodidla mohla na chvíli odpočinout.

Zkuste „bosobotky“

Pokud stále ještě váháte, vyřešte to prozatím kompromisem a pořiďte si barefootovou obuv. Speciální „bosobotky“ mají velmi tenkou podrážku, jsou nádherně ohebné, nemají žádný podpatek, klínek ani tvarovanou stélku, ta takže vaše nožní klenba může běh během chůze krásně pracovat, a prstům poskytují tolik prostoru, kolik je třeba, abyste se v nich cítili volně a nedocházelo k nežádoucím deformacím.

Nicméně, stejně jako u chůze naboso i zde platí, že barefootovou obuv byste měli používat pouze na měkkých přírodních površích, asfaltová cesta, i když je pokrytá listím a říká se jí běžecká stezka, do této kategorie v žádném případě nepatří.