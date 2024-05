Na horách je kyslíkový přístroj doping, to je bez debat, říká Radek Jaroš

Navzdory šedesátce na krku (29. dubna) hledá horolezec Radek Jaroš stále nové pozoruhodné výzvy. Po Koruně Himálaje, při níž vylezl coby patnáctý člověk světa na všech čtrnáct osmitisícovek bez pomoci kyslíkového přístroje, se pustil do Koruny planety aneb zdolávání vrcholů nejvyšších hor všech sedmi světadílů. Poslední z nich si odškrtl v roce 2019. A do třetice si vymyslel, že se podívá na čtrnáct nejizolovanějších hor na světě, což průběžně činí. Elitní horolezec vypráví i o tom, proč nemůže běhat, jaké to je, dívat se zblízka do tváře zubaté, že Mount Everest není nejvyšší horou světa, proč nedostal státní vyznamenání už před devíti roky anebo jak se těší na roli veselého důchodce a že konečně plánuje výstup na majestátný Říp… | foto: archiv Radka Jaroše