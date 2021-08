Kráska má umělý chrup, může za to nepovedený zákrok zubaře

Od malinka byla v zubařském křesle jako doma. Často chyběla ve škole, protože se jí zubař o chrup musel pečlivě starat. Mnohokrát se jí stalo, že jí zub vypadl, když to vůbec nečekala. Na krátkém kořenu se zkrátka neudržel. Musela kvůli tomu nosit rovnátka a trpěla velkými bolestmi.

„Jako dítě jsem opravdu trpěla. Měla jsem obrovské bolesti a nebyla schopná ani dojít do školy. Opravdu jsem zažívala peklo. Ve dvanácti letech jsem začala nosit rovnátka, a ačkoli mi zubař tvrdil, že se situace zlepší, bylo to ještě horší. Neustále jsem bolest zaháněla léky,“ svěřila se žena pro server Metro.co.uk.



Když jí rovnátka sundali, lehce se jí ulevilo, ale stejně musela mít zezadu trvale přilepený drát. Nemohla se s chutí zakousnout do jablka ani do jiných tvrdých potravin. Hrozilo, že by se jí zuby vyvrátily a ulomily.

V osmnácti letech se rozhodla pro radikální krok. Chtěla skoncovat s bolestí a s novým zubařem vymysleli plán na nadcházející roky. Lékař začal zuby ošetřovat s tím, že se postupně během let nahradí implantáty.

Některé rovnou vytrhl a čistil kanálky. Podle ženy ale zákrok provedl neodborně a příliš rychle a už od prvního dne začala mít problémy. Bolesti byly ještě větší a přidala se infekce. Bohužel se střídala jedna infekce za druhou a takřka neustále byla na antibiotikách. Dáseň byla v otřesném stavu.

„Postupně začaly padat všechny zuby. Už jich zbylo jen pár a já jsem se rozhodla, že si je nechám vytrhat všechny. Bylo to velmi těžké rozhodnutí. A vzhledem k tomu, že nemám finance na pořízení zubních implantátů do celých úst, musím mít umělý vyndavací chrup jako řada důchodců,“ pokračovala žena.



Vyndavací chrup pro ni bylo těžké přijmout. Psychicky byla na dně. Necítila se dobře, měla pocit, že jsou umělé zuby na první pohled příliš patrné a styděla se za ně.

„Lidé si často myslí, že za mými problémy se zuby stojí špatná péče o ně, a okamžitě mě odsuzují. Je to ale genetická záležitost, se kterou se toho moc nedá dělat. Nejlepším řešením je zuby vytrhat a nahradit je implantáty. To je ale neskutečně finančně nákladné,“ doplnila.



Doufá, že v budoucnu se jí podaří našetřit potřebnou částku a zbaví se vyndavacího chrupu. V přepočtu by za celý chrup dala zhruba milion a půl korun.