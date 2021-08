Matka a dcera si hrají na sestry, vzhledem matou okolí

„Já a máma jsme nejlepší kamarádky. Máme společné zájmy a trávíme spolu hodně volného času. Když chodíme nakupovat, lidé nás často zastavují a ptají se, zda jsme sestry,“ svěřila se Jagger pro portál Daily Mail.

Podle dívky jsou lidé v šoku, když jim řeknou pravdu. „Těší mě to. Moje máma vypadá fantasticky. Neuráží mě to, jsem na to pyšná,“ pokračovala. Samy si tak už dnes dělají z lidí legraci a rovnou se představují jako sestry. Berou to jako formu zábavy.

Cathy se neobléká jako většina žen v jejím věku. Ráda nosí oděvy, které na sebe oblékají spíš náctileté dívky. Jak sama říká, ona si stále připadá jako středoškolačka. Často sahá po krátkých kraťasech, upnutých tričkách nad pupík a miluje líčení. Dokonalý make-up jí vytváří dcera, která se zatím živí jako kosmetička a make-up artistka.

„Moje máma mě už od malinka učila, že je velmi důležité, aby člověk dbal na svůj zevnějšek. Být upravený, mít čisté oblečení a úsměv na tváři je základ. Každá žena by se tím měla řídit,“ myslí si dívka.



Cathy je trojnásobnou mámou, ale jak sama říká, chce vypadat stále atraktivně a nenosit jen tepláky a vytahaná trička. „Myslím, že jsem blíž náctiletým. Chápu je, mám k nim zkrátka blízko. S mými dětmi mám skvělý vztah a snažím se být dobrou mámou i kamarádkou,“ dodala žena.

Myslí si, že by se ženy neměly ohlížet na to, co si asi myslí okolí a pokud mají chuť nosit výstřední oblečení, měly by do toho jít. „Pokud vás to činí šťastnými, udělejte to,“ doplnila.