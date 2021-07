Šestinásobná máma chtěla vypadat jako porno hvězda, sen si splnila

Každou změnu na svém těle žena konzultuje se svým o devatenáct let starším manželem. S její proměnou souhlasil a byl z ní nadšený. Staří známí ženu nepoznávají, ale Cyndi je s proměnou spokojená.

Podstoupila hned několik zákroků a do ňader si nechala vpravit velké implantáty, ačkoli jí to lékař nedoporučoval. Cyndi je vášnivou cvičitelkou fitness. Miluje čas strávený v posilovně, vzpírá a tuto zálibu si neodpustila dokonce ani v těhotenství. Posilování jí dodává energii, chodí cvičit šestkrát denně.

„Líbí se mi, jak jsem umělá. Miluji to. Jsem svalnatá a zároveň mám obří prsa. Přesně tak jsem si to přála. Makám v posilovně a každý den přijímám skoro čtyři tisíce kalorií. Hlídám si stravu, aby můj porno vzhled byl dokonalý,“ svěřila se žena v pořadu Botched, kam přišla za lékaři s prosbou o pomoc.



Kůže totiž na ňadrech začala být povolenější a implantáty se na některých místech začaly vlnit. To se ženě nelíbí a přemýšlí nad další operací, která by ji estetického problému zbavila.

Lékaři ji ovšem nepotěšili. Navrhli dvě varianty, které by mohly problém vyřešit. Jednou je odebrání tuku z jiné části těla a vpravení do míst, kde se implantát vlní. To ovšem v jejím případě nelze, protože žádný tuk navíc na těle vzhledem k posedlosti cvičením a stravou nemá.

Druhou variantou byla operace a vložení menšího implantátu. A právě tuto variantu žena okamžitě zavrhla. Nakonec se smířila s tím, že její problém zatím nemá řešení a z kliniky odešla. „Raději se budu natírat samoopalovacím krémem tak, abych to vlnění zamaskovala,“ dodala.