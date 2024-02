Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Když si člověk objedná v restauraci jídlo a přisolí si ho, aniž by ho ochutnal, je to dle šéfa českých internistů Richarda Češky považovat za zvrácenost. Češi solí více než většina Evropanů, přitom dlouhodobým nadužíváním soli riskujeme vysoký krevní tlak i srdeční selhání. To hrozí i v případě, když se zbytečně vystavujete velkým mrazům.