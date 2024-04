Otevírání hlavy u bdělého pacienta mě napoprvé vyděsilo, líčí anestezioložka

Bývají pacienti před operací hodně nervózní?

To je různé. Není divu, že jsou mnozí vyděšení. Na sál je přivezou bez oblečení, jen přikryté a tam v obavách čekají, co se s nimi bude dít. Anesteziologové musí být trošku i psychologové, pro pacienty jsme vlastně průvodci, kteří je vítají na operačním sále. Každému se vždycky představím a popíšu mu, co ho čeká. Vysvětlím, že se o něj budu během operace starat. Je příjemné, když se po probuzení nemocný usměje, a ještě mi poděkuje, že měl krásný sen.

Logoped s dotyčným během zákroku komunikuje, aby si chirurg otestoval, že mu nepoškodil řeč. Někdy i tři hodiny.