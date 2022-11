Závažnost chřipky lidem nedochází, míní lékařka. Doporučuje očkování sprejem

Proč by se podle vás měly nechat proti chřipce očkovat i děti, případně které?

Očkování dětí doporučují i nejrůznější mezinárodní organizace, jako například Centers for Disease Control and Prevention (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí je federální agenturou Spojených států amerických spadající pod ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb, pozn. red.) nebo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. Má svá opodstatnění, a to hlavně u dětí rizikových, jež mají nějaká chronická onemocnění, ať už plic, ledvin, srdce, nebo se léčí s cukrovkou. Zkrátka všechny děti, které se léčí s jiným onemocněním, by měly být chráněny i proti chřipkovému viru. Ale obecným doporučením pediatrů je očkovat i ty děti, jež jsou často nemocné, chodí do školky nebo jsou v častém kontaktu s prarodiči, které pak mohou nakazit a kteří jsou rizikovou skupinou.

Každé očkování má nějaké vedlejší reakce, ani tohle není výjimkou. Mezi ty nejčastěji popsané patří rýma nebo naopak pocit ucpaného nosu, bolest hlavy a zvýšená teplota.