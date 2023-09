Ženy svým rivalkám radí zkracovat vlasy, zjistila studie

V pohádce bratří Grimmů Rapunzel (Locika) čarodějnice uřízne Rapunzel její krásné dlouhé zlaté vlasy a vyžene ji z věže, kde Rapunzel čeká na prince, do divočiny. Poté čarodějka použije Rapunzeliny vlasy, aby prince vytáhla nahoru do věže. Princ pak ke své hrůze zjistí, že místo Rapunzel potkává čarodějnici a Rapunzel nikde není. Poté, co mu čarodějnice v hněvu řekne, že Rapunzel už nikdy neuvidí, princ skočí z věže.

Pohádkový příběh o vlasech může metaforicky ilustrovat soutěživost mezi některými ženami a problém kadeřnic, které zkracují vlasy víc, než je žádoucí.

Mladší ženy mívají delší a zdravější vlasy – a zdravější vlasy pak korelují se skutečným tělesným zdravím, což z kvality vlasů činí potenciálně spolehlivý ukazatel mládí, zdraví, a tedy i plodnosti ženy.

Ženy také uvádějí, že chtějí delší vlasy, než mají, a věří, že muži by na nich také preferovali delší vlasy, než ony mají. Muži hodnotí ženské tváře s dlouhými vlasy jako mladistvější, zdravější, sexy a ženštější, stejně jako inteligentnější a dominantnější.

Zajímavé je, že dlouhé vlasy mohou také přispívat k vnímání promiskuity, když jsou spíš rozpuštěné než svázané. Doporučení, aby si žena ostříhala víc vlasů, zvláště když jsou zdravé, by proto mohlo snížit fyzickou přitažlivost ženy (odkazy na relevantní výzkumy zde).

Čím atraktivnější, tím kratší

Nová studie, zveřejněná v září v časopise Personality and Individual Differences, teď navíc naznačuje, že vysoce soutěživé ženy často doporučují jiným ženám, aby si nechaly ostříhat víc vlasů, zejména pokud mají vlasy zdravé a chtějí si zachovat jejich délku.

„Ženy se zvláště zaměřují na sabotování vzhledu u žen, které vnímají jako přibližně tak atraktivní jako samy sebe,“ poznamenává k tomu spoluautorka studie doktorka Dani Sulikowski z Charles Sturt University.

Ve výzkumu realizovaném na několika stovkách respodentek ženy uváděly, kolik vlasů by doporučily hypotetickým klientkám, aby si nechaly ostříhat v jejich hypotetickém salonu. Klientky se lišily v atraktivitě svého obličeje (zobrazeném na obrázku), stavu svých vlasů a v tom, kolik vlasů si přály ostříhat.

Účastníci také poskytli vlastní hodnocení hodnoty partnera a vnitrosexuální soutěživosti. V obou studiích vnitrosexuální soutěživost účastníků pozitivně předpovídala, kolik vlasů doporučovali klientům ostříhat, zejména pokud byly vlasy v dobrém stavu a klienti uváděli, že si přejí ostříhat co nejméně vlasů, což jsou okolnosti, za kterých je ostříhání příliš velkého množství vlasů nejpravděpodobnějším projevem sabotáže.

Vzhledem k údajům za oba kolektivy měly ženy tendenci doporučovat ostříhání co nejvíc vlasů klientům, které vnímaly jako stejně atraktivní jako sebe. Tyto údaje naznačují, že stejně jako páření může být i vnitropohlavní soutěž asortativní s ohledem na hodnotu partnera.

Ukazují také, že konkurenční motivy mohou ovlivňovat interakce mezi ženami i ve scénářích, které neobsahují žádné potenciální partnery a nominálně nesouvisejí s hlídáním partnera nebo párovací soutěží.

Málokdy vědecké studie poukážou na nějaký fenomén, který známe z vyprávění (kadeřnice naší známé zkrátila vlasy víc, než známá chtěla), ale nenapadne nás za ním hledat něco jiného. Možná i proto jde o populární téma.

Studie získala velkou popularitu na sociální síti X a vzhledem k oficiálnímu vydání čísla (v příštím roce), je již teď studií s nejvyšší altmetrikou (tedy citacemi na sítích) ze studií s rokem plánované publikace v roce 2024 (a tweety od uživatelů s více než milionem followerů, jen tweet od německého vědeckého spisovatele, který o ní informal měl přes milion zobrazení).

Od žen, co radí zkracování, se přitom nemusí jednat o vědomé poškozování svých konkurentek, ale třeba pouze o jimi dobře míněnou radu, která je však podmíněna nevědomými procesy, které jednají v duchu konkurenčního boje.