Brácha a ségra na ostří nože. Pravidla pro vztahy dětí nastavují už rodiče

Dětská psycholožka Jiřina Prekopová byla elegantní, svérázná a všeobjímající dáma, která mimo jiné napsala knihu Prvorozené dítě. Netajila se tím, že v ní chtěla dát tak trochu co proto své starší sestře Marii.

Vyrůstaly v období první republiky v dobré rodině s tehdy tradičními vztahy, přesto k sobě našly cestu, až když měly po sedmdesátce. „Nebylo to kvůli tomu, že jsem dlouhá léta žila v Německu, ale kvůli tomu, co jsme si nesly z dětství,“ vysvětlovala Jiřina, která zemřela v září 2020 ve věku devadesáti let.