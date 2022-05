Děti mám ráda, ale vlastní nikdy nechci, říká podnikatelka. A není sama

Nijak se netajíte tím, že nechcete mít děti. Kdy jste se tak rozhodla?

A to je ono! Já se pro nic nerozhodla, jen následuji svůj vnitřní hlas, který mi říká, že to není nic pro mě. Z mého úhlu pohledu by se měl člověk na otázku, zda chce nebo nechce dítě, podívat úplně stejně jako na jakoukoli jinou otázku. Podobně jako třeba na otázku, zda a jakou školu chce studovat nebo co očekává od partnerského vztahu. Já si ji položila několikrát a vždy jsem si neutrálně a svobodně odpověděla, že děti nechci a že je nebudu mít jen proto, že jsem žena a společnost to ode mě očekává.

Pár lidí už mi řeklo, že bych si měla zajít na terapii, protože se mnou asi něco je. Já ale jsem normální, jenom netoužím po dětech. Nina Garden