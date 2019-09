Rozhodly se pro život bez dětí. Lidé jim jejich rozhodnutí vyčítají

Známé bezdětné ženy jsou v očích veřejnosti často brány jako bezcitné kariéristky, které myslí pouze na sebe. Mnohé z těchto dam nepopírají, že upřednostnily práci před dětmi.

Nechtěly mít potomka, na kterého by pak neměly kvůli jejich povolání čas. Všechny ženy, které se nestaly matkami ze své vlastní vůle, říkají, že mít dítě není povinnost a lidé by se s tím měli smířit.

Herečka Helen Mirrenová si nikdy neřekla, že by chtěla děti. Věcem nechala volný průběh, nemyslela na to. Kdyby dítě přišlo, nechala by si ho. To se nestalo. Nelituje toho, že děti nemá. Když byla mladá, mohla to vyřešit adopcí nebo se pokusit věci řešit s lékaři. Neudělala to. Nikdy nelitovala, že děti nemá. Starala se o potomky svého manžela, které měl z předchozího vztahu a jako bezdětná žena se cítí šťastná.

I herečka Jennifer Anistonová zvolila život bez dětí. Nesnažila se za každou cenu otěhotnět a soustředila se na kariéru. „Nestydím se za to, že jsem dělala a stále dělám to, co mě opravdu činí šťastnou a co miluji. Ne každá žena musí být matkou. Každá žena má na výběr a konečné rozhodnutí je jen na ní,“ sdělila v minulosti pro magazín People.

S tím souhlasí i herečka Cim Cattrallová, která se plně věnovala svému zaměstnání. Na place bývala i dvacet hodin denně a neměla čas. Často se vídala se svým synovcem a neteří, kterým pomáhala a občas se o ně i starala. „Nechtěla jsem přivést na svět dítě, které by trpělo tím, že na něj nemám vůbec čas. Bylo by to ode mne velmi sobecké,“ myslí si herečka.

Tématu bezdětných žen se v poslední době hodně věnuje i známá devětatřicetiletá influencerka Kate Lawlerová. Chodí jí soukromé zprávy od neznámých lidí, kteří jí nadávají za to, že se rozhodla nemít děti.

„Toto téma je bohužel i v dnešní společnosti tabu. Já se nebojím o tom mluvit. Být ženou neznamená mít automaticky děti. Lidé si to myslí, ale není to ničí povinnost. Netoužím po dětech a nechci je,“ sdělila ve svém podcastu Maybe Baby, kde prozradila, že její snoubenec děti chce a neví, zda kvůli tomu jejich vztah neztroskotá.

I v minulosti se našly známé krásky, které neměly děti, například herečky Lída Baarová a Katharine Hepburnová.