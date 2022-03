V jakém pořadí se narodíš, takový jsi. Berte sourozenecké konstelace vážně

Napadlo vás někdy, že vaši povahu formuje i to, zda jste jedináček, prvorozený, druhorozený nebo prostřední potomek? A že to může mít přímý dopad na to, jak jednou budete fungovat ve vztazích? Ačkoliv nic neplatí absolutně, přesto je dobré brát sourozenecké konstelace v potaz.